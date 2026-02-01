हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेवबंदी मौलाना कारी इसहाक गोरा बोले- 'थानों और अदालतों में मुस्लिम मामलों की बढ़ती संख्या शर्मनाक'

देवबंदी मौलाना कारी इसहाक गोरा बोले- 'थानों और अदालतों में मुस्लिम मामलों की बढ़ती संख्या शर्मनाक'

UP News: मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि जब लोग उनसे यह सवाल करते हैं कि थानों और अदालतों में मुसलमानों के केस सबसे ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं, तो उन्हें बेहद दुख होता है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Feb 2026 08:50 AM (IST)
Preferred Sources

जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देश के प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना क़ारी इसहाक गोरा ने समाज की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि पुलिस थानों और अदालतों में मुसलमानों से जुड़े घरेलू विवाद, तलाक, पारिवारिक झगड़े और आपसी कलेश के मामले बड़ी संख्या में सामने आना पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि जब लोग उनसे यह सवाल करते हैं कि थानों और अदालतों में मुसलमानों के केस सबसे ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं, तो उन्हें बेहद दुख होता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह स्थिति किसी भी जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के लिए चिंता का विषय है. उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह समाज में सही शिक्षा और अच्छे संस्कारों की कमी है.

उन्होंने कहा कि समय के साथ हम अपने धार्मिक और नैतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं. सही तालीम, समझ और अच्छे व्यवहार की जगह हमने झूठी परंपराओं और गलत रिवाजों को अपना लिया है. इसी का नतीजा है कि घर के छोटे-छोटे मसले बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं और बात सीधे पुलिस और अदालत तक पहुँच जाती है.

अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं लोग

कारी इसहाक गोरा ने यह भी कहा कि अक्सर लोग अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं. हम हालात, व्यवस्था और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अपने व्यवहार और सोच पर ध्यान नहीं देते. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही हालात बने रहे, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि हमने उन्हें कैसी विरासत दी.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सभी मुसलमानों से आत्ममंथन करने की अपील की

उन्होंने कहा कि कोई भी कौम सिर्फ नारों से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि ज्ञान, चरित्र और नैतिकता से आगे बढ़ती है. अगर समाज में आपसी सम्मान, सब्र और समझ होगी, तो विवाद अपने आप कम हो जाएंगे. अपने संदेश के अंत में मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सभी मुसलमानों से आत्ममंथन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत अपने आप को सुधारने, शिक्षा पर ध्यान देने और बच्चों की सही परवरिश करने की है.

कारी इसहाक गोरा का यह संदेश समाज को आईना दिखाने वाला

हाल के वर्षों में देश की कई सामाजिक रिपोर्टों और अदालतों के आंकड़ों में यह बात सामने आती रही है कि घरेलू विवादों और पारिवारिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सामाजिक जानकारों का भी मानना है कि शिक्षा, जागरूकता और संवाद की कमी विवादों की बड़ी वजह बन रही है. ऐसे में कारी इसहाक गोरा का यह संदेश समाज को आईना दिखाने वाला माना जा रहा है, जिससे लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने और सुधार की दिशा में कदम उठाने की प्रेरणा मिल सकती है.

About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 01 Feb 2026 08:50 AM (IST)
UP NEWS Maulana Qari Ishaq Gora
