जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक और देश के प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना क़ारी इसहाक गोरा ने समाज की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. रविवार को जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि पुलिस थानों और अदालतों में मुसलमानों से जुड़े घरेलू विवाद, तलाक, पारिवारिक झगड़े और आपसी कलेश के मामले बड़ी संख्या में सामने आना पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि जब लोग उनसे यह सवाल करते हैं कि थानों और अदालतों में मुसलमानों के केस सबसे ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं, तो उन्हें बेहद दुख होता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह स्थिति किसी भी जिम्मेदार और जागरूक नागरिक के लिए चिंता का विषय है. उनके मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह समाज में सही शिक्षा और अच्छे संस्कारों की कमी है.

उन्होंने कहा कि समय के साथ हम अपने धार्मिक और नैतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं. सही तालीम, समझ और अच्छे व्यवहार की जगह हमने झूठी परंपराओं और गलत रिवाजों को अपना लिया है. इसी का नतीजा है कि घर के छोटे-छोटे मसले बड़े झगड़ों में बदल जाते हैं और बात सीधे पुलिस और अदालत तक पहुँच जाती है.

अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं लोग

कारी इसहाक गोरा ने यह भी कहा कि अक्सर लोग अपनी गलतियों को मानने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं. हम हालात, व्यवस्था और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन अपने व्यवहार और सोच पर ध्यान नहीं देते. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही हालात बने रहे, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी कि हमने उन्हें कैसी विरासत दी.

मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सभी मुसलमानों से आत्ममंथन करने की अपील की

उन्होंने कहा कि कोई भी कौम सिर्फ नारों से आगे नहीं बढ़ती, बल्कि ज्ञान, चरित्र और नैतिकता से आगे बढ़ती है. अगर समाज में आपसी सम्मान, सब्र और समझ होगी, तो विवाद अपने आप कम हो जाएंगे. अपने संदेश के अंत में मौलाना कारी इसहाक गोरा ने सभी मुसलमानों से आत्ममंथन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि आज सबसे ज्यादा जरूरत अपने आप को सुधारने, शिक्षा पर ध्यान देने और बच्चों की सही परवरिश करने की है.

कारी इसहाक गोरा का यह संदेश समाज को आईना दिखाने वाला

हाल के वर्षों में देश की कई सामाजिक रिपोर्टों और अदालतों के आंकड़ों में यह बात सामने आती रही है कि घरेलू विवादों और पारिवारिक मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सामाजिक जानकारों का भी मानना है कि शिक्षा, जागरूकता और संवाद की कमी विवादों की बड़ी वजह बन रही है. ऐसे में कारी इसहाक गोरा का यह संदेश समाज को आईना दिखाने वाला माना जा रहा है, जिससे लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझने और सुधार की दिशा में कदम उठाने की प्रेरणा मिल सकती है.