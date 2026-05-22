दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की दूरी केवल 21 मिनट में होगी पूरी, हाईस्पीड रेल से जुड़ेगा नेटवर्क

दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना पर काम तेज हो गया है जिसके बाद महज 21 मिनट में दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा. जिसके लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना के डीपीआर को राज्य सरकार ने मंजूरी देकर केंद्र शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिया है.

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ बैठक की. जिसमें राज्य सरकार ने दिल्ली से ज़ेवर एयरपोर्ट के बीच रैपिड रेल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी और उसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया है.

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि रैपिड रेल के डीपीआर एक खास प्रावधान भी किया गया है जिसके तहत दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को विशेष स्टेशन के माध्यम से सीधा एयरपोर्ट के टर्मिनल से जोड़ा जाएगा. इस कॉरिडोर के बनने के बाद दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ 21 मिनट में पूरी हो सकेगी.

औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि ज़ेवर एयरपोर्ट बनने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे का पूरा क्षेत्र एक प्रमुख कार्गो हब के रूप में उभरने वाला है. यमुना एक्सप्रेसवे को भी कई दूसरे प्रमुख एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसमें आगरा-लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, दिल्ली-मुंबई और गंगा एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जिससे ये क्षेत्र कनेक्टिविटी के लिहाज से बेहद अहम हो जाएगा.

नंद गोपाल गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की भूमि अधिग्रहण मुआवजे का भुगतान जल्दी से जल्दी सुनिश्चित किया जाए और ऐसा सिस्टम बने जिससे लोगों को नक्शों और भूखंडों से संबंधित नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए यहां से वहां भागना नहीं पड़े. लोगों को भूखंड से संबंधित जानकारी लाइव ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए.

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हाथरस और टप्पल में बनेंगे नए अर्बन शहर

इस बैठक में अधिकारियों ने हाथरस के लिए एक मास्टर प्लान को लेकर भी मंत्री को जानकारी दी. जिसके तहत हाथरस में एक अर्बन सिटी का विकास किया जाएगा. यमुना एक्सप्रेसवे का विस्तार हाथरस से होते आगरा तक किया जाएगा यहीं नहीं टप्पल से बजाना तक एक अर्बन शहर का विस्तार होगा. YEIDA क्षेत्र भी औद्योगिक विकास का काम हो रहा है, जिसमें HCL-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर चिप निर्माण इकाई, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क और MSME पार्क जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं.

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