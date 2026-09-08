दिल्ली हादसे में सोनभद्र के युवक की मौत, मलबे में मिला शव

दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे ने सोनभद्र के एक परिवार की खुशियां छिन गईं. इस हादसे में पिपरी थाना क्षेत्र के रेणुकूट के रहने वाले छात्र अभिषेक की मौत हो गई. ये सूचना जैसे ही परिजनों को हुई घर में कोहराम मच गया. पूरे मोहल्ले में मातम पसर गया, अभिषेक अपने माता पिता की तीन संतानों में सबसे छोटा था. हादसे की खबर ने परिवार के साथ उसे जानने वालों को भी झकझोर दिया है.

दरअसल रविवार को दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत अचानक धराशायी हो गई थी. हादसे के वक्त सोनभद्र के रहने वाला छात्र अभिषेक भी वहां पर मौजूद था. रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से अभिषेक का शव बरामद हुआ. शव की शिनाख्त होने के बाद दिल्ली से परिजनों को इसकी सूचना दी गई तो रेणुकूट स्थित उसके घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

तीन बच्चों में सबसे छोटा था अभिषेक

बताया जा रहा है कि अभिषेक अपने परिवार में तीन भाई बहनों में सबसे छोटा था. उसका बड़ा भाई राजस्थान के कोटा में रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, जबकि बहन की शादी हो चुकी है. अभिषेक अपने माता पिता के साथ रेणुकूट में रहता था. रक्षाबंधन के मौके पर अभिषेक की मां गांव गई हुई थी. जबकि, पिता रेणुकूट में थे.

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परिवार को टूटा दुखों का पहाड़

हादसे की खबर मिलते ही परिजन अभिषेक का शव लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं. परिवार के लोग दिल्ली पहुंचकर शव को अपने घर लाने की तैयारी में जुटे हैं. इधर रेणुकूट स्थित घर पर ताला लगा है और मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है. अभिषेक की मौत की खबर से हर कोई स्तब्ध है.

पड़ोसी और परिचित अभिषेक से जुड़ी पुरानी यादों को याद कर भावुक हो रहे हैं. जिस अभिषेक को परिवार ने भविष्य के सपनों के साथ आगे बढ़ते देखा था, उसकी दर्दनाक मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. फिलहाल दिल्ली हादसे में मौत का आंकड़ा छह बताया जा रहा है और मलबे में रेस्क्यू अभियान के दौरान अभिषेक का शव मिलने के बाद सोनभद्र के इस परिवार में मातम पसर गया है.

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