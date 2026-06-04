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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदिल्ली की तरह नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी संकरी गालियों में बने होटल और रेस्टोरेंट, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

दिल्ली की तरह नोएडा-ग्रेटर नोएडा में भी संकरी गालियों में बने होटल और रेस्टोरेंट, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

Noida-Greater Noida के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में तंग गालियों में ऐसे ही होटल और रेस्टोरेंट मौजूद है. अगर आग जैसी घटना होती है तो दमकल विभाग की गाड़ियों को पहुंचाना आसान नहीं होगा.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 04 Jun 2026 08:20 AM (IST)
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देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित बहुमंजिला होटल में आग लगने से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई. घटना को लेकर सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे है. ऐसे हालात नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी बन सकते है. तंग गालियों में मौजूद होटल और रेस्टोरेंट में आग लगने से बड़ा हादसा हो सकता है. 

नोएडा के विभिन्न इलाकों में बड़ी संख्या में तंग गालियों में ऐसे ही होटल और रेस्टोरेंट मौजूद है. अगर आग जैसी घटना होती है तो दमकल विभाग की गाड़ियों को पहुंचाना आसान नहीं होगा.जिसकी वजह से कोई दिल्ली जैसा बड़ा घटना कभी भी हो सकता है. लेकिन, जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं.  

तंग गलियों में चल रहे होटल और रेस्टोरेंट

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रेजिडेंशियल सेक्टर में भी कमर्शियल एक्टिविटी  धड़ल्ले से चल रही है. तमाम रेजिडेंशियल सेक्टर में बड़े स्तर पर रेस्टोरेंट होटल पीजी चलाई जा रहे हैं. यहां भी इन होटल में आग की घटनाएं होती रहती हैं. लोगों ने बताया कि कई हॉस्टलों और होटल पीजी के पास फायर की एनओसी तक नहीं है. बड़े पैमाने पर इस तरह की गतिविधियां चल रही है. 

नोएडा के कई इलाके इस तरह के है, जहां तंग गलियों और घनी आबादी के बीच रेस्टोरेंट की भरमार है. संकरी गलियां होने की वजह से कार तक पहुंचना भी मुश्किल होता है. समाजसेवी सुधीर वत्स ने बताया कि जिले में दादरी को एक व्यापारिक केंद्र के रुप में देखा जाता है. यहां दूर—दराज क्षेत्र के लोग खरीदारी के लिए आते है. जहां तंग गालियों में ढाबे और खाने—पीने के रेस्टोरेंट मौजूद है. ऐसे में आग लगने पर बड़ी घटना हो सकती है. 

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सुरक्षा के इंतजामों को लेकर उठे सवाल

सुधीर वत्स ने बताया कि दादरी के नई आबादी में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से पहले बड़ी घटनाएं हो चुकी है. ज्यादातर मामलों में आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियों को पहुंचना आसान नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि काफी समय पहले दादरी में फायर स्टेशन बनाने की मांग की गई थी. दादरी में एक गाड़ी मिहिर भोज कॉलेज में खड़ी गई लेकिन, अब वह भी खड़ी नहीं होती है. 

यही हाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के जेवर, दनकौर आदि क्षेत्रों का है. अगर आग की बड़ी घटना होती है तो वह जानलेवा भी साबित हो सकता है. ऐसे क्षेत्रों में दमकल की गाड़ियों का समय पर पहुंचना आसान नहीं होगा. आसपास के घरों या फिर दुकानें होने से आग तेजी के साथ फैल सकती है. 

इन इलाकों में अक्सर बिजली के तारों का जाल होता है, जिससे ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है. ज्यादातर रेस्टोरेंट में एक ही एंट्री और एग्जिट गेट है. अगर कोई अप्रिय घटना होने पर परेशानी का सामना करना पड़ता है.

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Published at : 04 Jun 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Greater Noida Delhi Fire UP NEWS NOIDA NEWS
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