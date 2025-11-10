हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Delhi Blast : नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार से की तीन बड़ी मांग, कहा- ये सुरक्षा तंत्र की विफलता का संकेत

Delhi Blast : नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार से की तीन बड़ी मांग, कहा- ये सुरक्षा तंत्र की विफलता का संकेत

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार से की तीन बड़ी मांग, कहा- ये सुरक्षा तंत्र की विफलता का संकेत

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 10 Nov 2025 08:44 PM (IST)
राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के पास खड़ी एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिससे आसपास मौजूद कई वाहनों में आग लग गई और कई की खिड़कियों के शीशे टूट गए. अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गयी और कई लोगों के घायल होने की आशंका है.

इस घटना पर उत्तर प्रदेश स्थित नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर नगीना सांसद ने लिखा कि- दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को झकझोर दिया है. अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं. यह न केवल दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि आम नागरिकों की जान की कीमत पर शासन की लापरवाही भी उजागर करता है. राजधानी के ऐतिहासिक और उच्च सुरक्षा क्षेत्र में इस तरह का धमाका कोई साधारण घटना नहीं - यह राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की विफलता का संकेत है.

केंद्र सरकार ने तीन मांग करते हुए आजाद ने लिखा कि हम मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करते हैं. और  केंद्र सरकार से माँग करते हैं कि -
1. धमाके की उच्च स्तरीय जाँच NIA या किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए.
2. घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा और मृतकों के परिवारों को उचित मुआवज़ा दिया जाए.
3. देश की राजधानी में सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा तत्काल की जाए.

वहीं कांग्रेस ने सोमवार को लाल किले के निकट हुए विस्फोट में कुछ लोगों के हताहत होने पर दुख जताया और कहा कि सरकार को इस घटना की गहन और त्वरित जांच सुनिश्चित करनी चाहिए.पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार विस्फोट की खबर बेहद दुखद है. प्रारंभिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कई लोग हताहत हुए हैं. दुख की इस घड़ी में हम शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़े हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं.'   उन्होंने कहा कि सरकार को घटना की गहन और त्वरित जांच सुनिश्चित करनी चाहिए.

Published at : 10 Nov 2025 08:36 PM (IST)

