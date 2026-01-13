शाहजहांपुर: हिंदू युवती और मुस्लिम युवक का रिसेप्शन, हिंदू संगठनों ने रुकवाया समारोह

दिल्ली निवासी एक हिंदू युवती का मुस्लिम युवक से विवाह होने के बाद शाहजहांपुर में आयोजित किए जा रहे रिसेप्शन (वालिमा) कार्यक्रम को हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया. इसके बाद हिंदू संगठन के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया.

जानकारी के अनुसार, दिल्ली के शाहदरा स्थित बिहारी कॉलोनी निवासी सोहनलाल कश्यप की पुत्री का विवाह शाहजहांपुर के गर्रा फाटक निवासी अदनान अंसारी पुत्र डॉक्टर नसीम अंसारी के साथ हो चुका था. जिसके बाद उन्होंने रिसेप्शन कार्यक्रम आयोजित किया था. हिंदू संगठनों ने शाहजहांपुर को 'लव जिहाद' का अड्डा करार दिया है. साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है.

लॉन में चल रहा था रिसेप्शन

विवाह के उपरांत ही शाह रोड स्थित वेलकम मैरिज लॉन में रिसेप्शन कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे और कार्यक्रम का विरोध शुरू कर दिया.

विरोध का नेतृत्व कर रहे हिंदू नेता और राज्यसभा सदस्य राजेश अवस्थी ने आरोप लगाया कि शाहजहांपुर में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जहां हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर शादियां कराई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि जिला लव जिहाद का अड्डा बनता जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

रिसेप्शन स्थल से कोतवाली पहुंचे कार्यकर्ता

हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता रिसेप्शन स्थल से सीधे कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के समक्ष प्रदर्शन करते हुए आयोजकों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना था कि यदि ऐसे मामलों पर समय रहते रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

मामले को लेकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर शांत कराया और पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई का आश्वासन दिया. फिलहाल पुलिस तथ्यों की जांच में जुटी हुई है.