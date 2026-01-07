उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम का नाम उछाले जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि वे सोशल मीडिया से वे सभी कथित मानहानिकारक पोस्ट हटाएं, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा गया है.

इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारो को यह भी निर्देश दिया कि वे आगे कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट या प्रसारित न करें, जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लेकर या उन्हें अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी के तौर पर दर्शाया जाए.

दुष्यंत गौतम ने दायर किया था मानहानि मुकदमा

आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) महासचिव दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. दुष्यंत गौतम ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया मे नाम उछाले जाने के बाद मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

दरअसल, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर सोशल मीडिया के जरिए उनकी छवि धूमिल करने और प्रदेश का माहौल खराब करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया था.

बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया था कि अंकिता भंडारी केस के नाम पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक और तथ्यहीन वीडियो व पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना और उत्तराखंड में दंगे जैसी स्थिति पैदा करना है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तराखंड में सितंबर 2022 में एक होटल में 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बीजेपी के पूर्व नेता के बेटे पुलकित आर्य पर को अंकिता की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. निचली अदालत ने इस मामले में पुलकित आर्य और दो अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

