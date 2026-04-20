दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा बढ़ाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि अपील दायर करने में 1945 दिनों की देरी हुई, जो स्वीकार्य नहीं है. इस आधार पर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया. गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने 2018 में इस मामले में सेंगर समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी. यह मामला पहले से ही काफी चर्चित रहा है और फैसले पर लोगों की नजर बनी हुई थी.

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