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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCJP प्रोटेस्ट का शामली में भी असर, दिल्ली आने-जाने वाली 13 ट्रेनें रद्द

CJP प्रोटेस्ट का शामली में भी असर, दिल्ली आने-जाने वाली 13 ट्रेनें रद्द

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का असर शामली में भी देखने को मिल रहा है. शामली से दिल्ली आने-जाने वाली 13 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है.

Written By : पंकज प्रजापति |  Updated at : 10 Oct 2026 04:20 PM (IST)
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दिल्ली में CJP के धरना-प्रदर्शन के चलते शामली जनपद में भी इसका असर देखने को मिल रहा है. दिल्ली-एनसीआर में हाई अलर्ट के बीच शामली से दिल्ली आने-जाने वाली करीब 13 ट्रेनों के रद्द होने से रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने से जहां आम यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है, वहीं स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी पर भी असर पड़ रहा है.

दरअसल, दिल्ली में CJP के धरना-प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर है. इसका असर अब शामली जनपद में भी दिखाई देने लगा है. रेलवे विभाग की ओर से शामली से दिल्ली आने-जाने वाली करीब 13 ट्रेनों को रद्द किए जाने से यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हुई है. अचानक ट्रेनों का संचालन बंद होने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है.

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ट्रेनों रद्द होने से जेब पर पड़ा अतिरिक्त भार

ट्रेनों के रद्द होने का असर सिर्फ आम यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि रोजाना कामकाज के लिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आने-जाने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है. यात्रा बाधित होने से लोगों का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं. वहीं, परिवार के साथ सफर करने वाले यात्रियों को बच्चों और सामान के साथ दूसरे साधनों से यात्रा करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

मरीजों के परिजनों को दिल्ली पहुंचना हो रहा है मुश्किल

सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है, जिनके परिजन दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हैं. ऐसे लोगों को अपने माता-पिता और अन्य परिजनों की देखभाल के लिए दिल्ली पहुंचने में मुश्किल हो रही है. इसके अलावा, गुरुग्राम में आयोजित रामलीला में शामिल होने वाले कलाकार भी ट्रेनों के रद्द होने के कारण समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. इससे उनके कार्यक्रमों पर भी असर पड़ने की आशंका है.

शामली में भी पुलिस अलर्ट

वहीं, दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट के मद्देनजर शामली पुलिस भी सतर्क है. इस मामले में शामली के एसपी एनपी सिंह ने बताया कि दिल्ली में अलर्ट जारी होने के बाद उन्हें सूचना मिली थी. इसके बाद स्थानीय थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, ताकि जनपद में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा सके. फिलहाल यात्रियों को उम्मीद है कि स्थिति सामान्य होने के बाद रेल सेवाएं जल्द बहाल होंगी, जिससे उन्हें राहत मिल सकेगी.

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Published at : 10 Oct 2026 04:15 PM (IST)
Tags :
Jantar Mantar UP NEWS Shamli News CJP Protest
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