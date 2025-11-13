कानपुर कार्डियोलॉजी से कश्मीर का डॉक्टर आरिफ हिरासत में, धमाके के दिन भी डॉ शाहीन से था संपर्क

दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद में आतंकी मॉड्यूल की जांच में एजेंसियां के हाथ अब कानपुर के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे डॉ आरिफ तक पहुंच गए हैं. एटीएस ने डॉक्टर आरिफ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, बताया जाता है डॉक्टर शाहीन के बेहद करीबी था.

फरीदाबाद से भारी मात्रा में रिकवर किए विस्फोटक के बाद से ही जांच एजेसियां लगातार डॉ शाहीन से पूछताछ कर रही हैं जिसमें डॉ आरिफ का नाम सामने आया. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के दिन भी वो डॉ शाहीन और उसके बाई डॉ परवेज के संपर्क में था.

डॉ शाहीन के संपर्क में था डॉ आरिफ

डॉ शाहीन भी साल 2006 से 2013 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम कर चुकी है. कानपुर मेडिकल कॉलेज और हृदय रोग संस्थान एक ही कैंपस में मौजूद है. ये भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ एक ही कैंपस में रहते थे. चर्चा है कि ये दोनों लंबे समय से एक दूसरे साथ मिलकर देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हुए थे.

डॉ आरिफ की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में डॉ शाहीन के नेटवर्क से जुड़े और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं. पुलिस को डॉ शाहीन को जो मोबाइल फ़ोन मिला हैं उसमें दोनों के बीच एसएमएस के ज़रिए बात किए जाने की का जानकारी सामने आई है. इस कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट इस समय सात ऐसे छात्र हैं जो जम्मू-कश्मीर से हैं और यहां से डीएम की पढ़ाई कर रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है आरिफ

डॉ आरिफ जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग इलाके का रहने वाला है और कानपुर के अशोक नगर इलाके में किराए के फ्लैट में रह रहा था. बुधवार को जांच एजेंसियों ने उसे घर से ही उठाया. आरिफ नीट एसएस- 2024 बैच का छात्र है. बताया जा रहा है कि मंगलवार को भी उसने दोपहर की शिफ्ट में काम किया था, जिसके बाद वो अपने घर चला गया, इसी दौरान एटीएस ने उसे पकड़ लिया.

