दिल्ली धमाके में अबतक 12 लोगों की मौत, उत्तराखंड का युवक भी घायल, पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी

दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके में अबतक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. इस धमाके में उत्तराखंड का एक युवक भी घायल हो गया है. घायल युवक की पहचान गदरपुर निवासी हर्षुल पुत्र संजीव सेठी के रूप में हुई है. घटना के बाद से उसके परिजनों में दहशत का माहौल है. फिलहाल हर्षुल का इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है.

धमाके की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है. पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ाने के सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में सुरक्षा में ढिलाई न बरती जाए.

पुलिस-एजेंसियों ने बढ़ाई सतर्कता

निर्देशों के बाद प्रदेशभर में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं. सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग बढ़ा दी गई है और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जा रही है. संवेदनशील इलाकों, धार्मिक स्थलों, बाजारों, मॉल, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है.

लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

राजधानी देहरादून समेत सभी प्रमुख जिलों में गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे लगातार फील्ड में मौजूद रहें और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखें. राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें.

दिल्ली धमाके ने उत्तराखंड तक सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है, जिससे राज्यभर में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया गया है. दिल्ली में हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 20 से ज्यादा घायल हैं. खुद गृह मंत्री एजेंसियों के साथ पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं. इसके अलावा पूरे मामले की जांच जारी है.