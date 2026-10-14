जेल में बंद यूट्यूबर अनुराग डोभाल की बढ़ीं मुश्किलें, एक और FIR दर्ज

देहरादून के रायपुर थाने में मारपीट के मामले में जमानत रद्द होने के बाद और जेल में बंद अनुराग डोभाल के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित का आरोप है कि अनुराग डोभाल ने अपने साथियों के साथ जबरन पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की और मोबाइल का निजी डेटा अपने पास ले गया. शिकायत के अनुसार यह घटना 3 अक्टूबर रात करीब 8 बजे की बतायी गई है.

पीड़ित आयुष थपलियाल के अनुसार अनुराग डोभाल ने उसके बाल खींच कर थप्पड़ मारे. इस दौरान अनुराग के एक साथी उसके हाथ पकड़ लिए जब कि दूसरे ने मोबाइल छीन लिया. विरोध करने पर अनुराग व उसके साथियों ने पीड़ित के परिवार को भी धमकाया. पीड़ित के अनुसार अनुराग डोभाल में हथियार दिखा कर उसे चुप रहने की धमकी दी , शिकायत में यह भी कहा गया है कि अनुराग ने धमकी देते हुए कहा कि इस मामले को लेकर यदि पुलिस से शिकायत की तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. वहीं शिकायत करने पर पीड़ित के परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात भी की गई.

डेटा ट्रांसफर कर, जबरन वीडियो भी पोस्ट करवाया

पीड़ित ने शिकायत में आरोप लगाया है कि दबाव बनाकर उसके मोबाइल का डेटा आरोपियों ने अपने पास ट्रांसफर कर लिया, इसमें पीड़ित की निजी तस्वीरें , संपर्क नंबर और सोशल मीडिया से जुड़ी जानकारी भी थी. इसके बाद पीड़ित को धमकाकर एक वीडियो बनाया गया, जिसे जबरन उसके सोशल मीडिया और भी पोस्ट करवाया गया.

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किन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पीड़ित का यह भी आरोप है कि जाते समय आरोपी उनका ब्लूटूथ हेडसेट, रे बैन का चश्मा, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और आईफोन का मूल चार्जर अपने साथ ले गए. रायपुर थाने में दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 191(2), 333, 351(2) और 352 लगाई गई हैं, जिसमें अनुराग डोभाल समेत छह लोगों को नामजद किया गया है .