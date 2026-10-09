देहरादूनः दून अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में चापड़ लेकर घुसा बदमाश, डॉक्टरों को धमकाया

देहरादून में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है. देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, दून अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में शुक्रवार तड़के उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब हाथ में चापड़ लिए एक युवक अंदर घुस आया. शख्स ने वहां मौजूद एक व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश की और बीच-बचाव करने पहुंचे डॉक्टर और स्टाफ के साथ बदसलूकी करते हुए धमकी दी.

इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अस्पताल के ठीक बगल में आईजी गढ़वाल और एसपी कार्यालय स्थित हैं. एसपी सिटी और सीओ के दफ्तर भी चंद कदमों की दूरी पर हैं. इसके बावजूद बदमाश बेखौफ होकर हथियार लहराते हुए अस्पताल परिसर तक पहुंच गए और काफी देर तक हंगामा करते रहे.

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क्या है पूरा घटनाक्रम?

चश्मदीदों के मुताबिक घटना सुबह करीब 4:50 बजे की है, जब एसपी कार्यालय के पास दो पक्ष आपस में भिड़ गए. इसी बीच एक पक्ष के लोग अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंच गए, उनके पीछे पीछे दूसरा पक्ष भी वहां आ धमका, इनमें से एक के हाथों में चापड़ था. घटना के बाद रात की ड्यूटी करने वाले डॉक्टर और स्टाफ सहमे हुए हैं. उनका कहना है कि इमरजेंसी में जान बचाने का काम करने वालों को ही अगर इस तरह खतरे का सामना करना पड़े, तो काम करना मुश्किल हो जाएगा.

अस्पताल की सुरक्षा पर उठे सवाल

देहरादून स्थिति सरकारी अस्पताल में पुलिस के आला अधिकारियों के कार्यालयों की नाक के नीचे इस तरह की वारदात होना कानून-व्यवस्था की स्थिति पर बड़ा सवाल है. फिलहाल पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है. स्थानीय लोगों ने मामले में आरोपियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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