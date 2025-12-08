हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: प्रदर्शन कर रही महिला अभ्यर्थी को पुलिसकर्मी ने जड़ा थप्पड़, कार्रवाई की उठी मांग

देहरादून: प्रदर्शन कर रही महिला अभ्यर्थी को पुलिसकर्मी ने जड़ा थप्पड़, कार्रवाई की उठी मांग

Dehradun News: देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थी को पुलिसकर्मी द्वारा थप्पड़ मारने की घटना से हंगामा खड़ा हो गया. ऐसे में अब शांतिपूर्ण आंदोलन में हुई इस घटना पर सवाल उठ रहे हैं.

By : दानिश खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Dec 2025 08:49 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों के शांतिपूर्ण धरने के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा महिला अभ्यर्थी को थप्पड़ मारने की घटना ने माहौल गरमा गया. अपनी नियुक्तियों की मांग को लेकर अभ्यर्थी बीते कई दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे.

सोमवार (8 दिसंबर) को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे हर तरफ नाराजगी दिख रही है. अब इस थप्पड़-कांड पर विवाद खड़ा हो गया है. प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों द्वारा मामले पर विरोध जताया गया. आरोपी महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई.

घटना पर अभ्यर्थियों ने क्या कहा?

अभ्यर्थियों का कहना है कि वे बिना किसी अव्यवस्था और हिंसा के अपनी जायज मांग रख रहे थे. उनका कहना है कि नौकरी की मांग करना कोई गुनाह नहीं, फिर भी बार-बार छात्रों और युवा अभ्यर्थियों के साथ बदसलूकी की घटनाएं सामने आती रहती हैं. 

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी का ऐसा व्यवहार न केवल अनुचित है, बल्कि यह युवाओं के मनोबल को भी तोड़ता है. घटना के बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा इस तरह का बल प्रयोग क्यों किया जा रहा है? 

अपनी नियुक्तियों की मांग कर रहे थे छात्र

नर्सिंग अभ्यर्थियों का कहना है कि वे केवल अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि उनकी आवाज को दबाने से समाधान नहीं निकलेगा, बल्कि असंतोष और बढ़ेगा. अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि किसी महिला अभ्यर्थी के साथ हाथापाई की घटना बेहद निंदनीय है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

अभ्यर्थियों द्वारा मांग की गई है कि दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाए और ऐसे हालात दोबारा पैदा न हों. इसके लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएं. अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

बता दें कि इससे पहले भी छात्रों के आंदोलनों में लाठीचार्ज और धक्का-मुक्की की घटनाएं सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिससे पुलिस के व्यवहार को लेकर लगातार बहस जारी है. घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

और पढ़ें
Published at : 08 Dec 2025 08:23 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जापान में भूकंप के भयानक झटके, रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई तीव्रता; सुनामी का अलर्ट
जापान में भूकंप के भयानक झटके, रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई तीव्रता; सुनामी का अलर्ट
बिहार
Bihar Teacher Salary: नीतीश सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा वेतन
नीतीश सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा वेतन
इंडिया
वंदे मातरम् पर बहस क्यों जरूरी? राजनाथ सिंह ने संसद में ही दिया प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब
वंदे मातरम् पर बहस क्यों जरूरी? राजनाथ सिंह ने संसद में ही दिया प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब
क्रिकेट
IND vs SA T20 Head to Head: भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
Advertisement

वीडियोज

'Nehru नहीं होते तो...' Vande Matram चर्चा पर Priyanka Gandhi ने Lok Sabha में क्या कहा? सुनिए
Khabar Filmy Hain: Dharmendra को याद कर क्यो रोए सलमान
Saas Bahu Aur Saazish: मंगल- कुसुम जा रहें है जोर्जिया
IT Refund Delay का असली कारण! हजारों Taxpayers के Refund क्यों रुके हैं? |Paisa Live
Amritsar पहुंचीं Cm Rekha Gupta, दरबार साहिब जाकर टेका माथा | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जापान में भूकंप के भयानक झटके, रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई तीव्रता; सुनामी का अलर्ट
जापान में भूकंप के भयानक झटके, रिक्टर स्केल पर 7.6 मापी गई तीव्रता; सुनामी का अलर्ट
बिहार
Bihar Teacher Salary: नीतीश सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा वेतन
नीतीश सरकार ने दी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा वेतन
इंडिया
वंदे मातरम् पर बहस क्यों जरूरी? राजनाथ सिंह ने संसद में ही दिया प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब
वंदे मातरम् पर बहस क्यों जरूरी? राजनाथ सिंह ने संसद में ही दिया प्रियंका गांधी के सवाल का जवाब
क्रिकेट
IND vs SA T20 Head to Head: भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
भारत या दक्षिण अफ्रीका, जानिए हेड टू हेड में किसका पलड़ा भारी; किसने नाम सबसे ज्यादा रन और विकेट
बॉलीवुड
Theatre Releases This Week: इस हफ्ते मिलेगा कॉमेडी-एक्शन का तगड़ा डोज, 'किस किस को प्यार करूं 2' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
इस हफ्ते मिलेगा कॉमेडी-एक्शन का तगड़ा डोज, थिएटर्स में रिलीज होंगी ये फिल्में
जनरल नॉलेज
Swiss Bank Interest: स्विस बैंक में पैसा रखने पर कितना मिलता है इंट्रेस्ट, यहां 1000000 लाख जमा किए तो पांच साल में हो जाएंगे कितने?
स्विस बैंक में पैसा रखने पर कितना मिलता है इंट्रेस्ट, यहां 1000000 लाख जमा किए तो पांच साल में हो जाएंगे कितने?
ट्रेंडिंग
Video: पागल बनाया तुमको! बिग बॉस में सलमान खान ने फैंस के साथ किया खेल, वायरल वीडियो देख हैरान रह गए लोग
पागल बनाया तुमको! बिग बॉस में सलमान खान ने फैंस के साथ किया खेल, वायरल वीडियो देख हैरान रह गए लोग
हेल्थ
सफदरजंग में एडवांस्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी शुरू, डिप्रेशन–OCD मरीजों का फ्री होगा इलाज
सफदरजंग में एडवांस्ड न्यूरोमॉड्यूलेशन ट्रीटमेंट फैसिलिटी शुरू, डिप्रेशन–OCD मरीजों का फ्री होगा इलाज
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget