देहरादून: विनोद हत्याकांड में बुलडोजर एक्शन पर उठे सवाल, पुलिस की मौजूदगी में किसने की कार्रवाई?

देहरादून में विनोद कश्यप हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है. इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. देहरादून के एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने बताया कि मामले में 12 नामजद और 39 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. उन्होंने कहा कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पीड़ित परिवार अभी भी अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है. परिवार ने पंचनामा पर हस्ताक्षर करने और शव लेने से इनकार कर दिया है. उनकी मांग है कि सभी आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और फरार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके हवाले किया जाए या उनका एनकाउंटर किया जाए. परिवार का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वे शव नहीं लेंगे.

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इस पर एसएसपी ने कहा कि पुलिस लगातार परिवार के संपर्क में है और उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है. साथ ही कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई भी जारी है.

बुलडोजर एक्शन पर बढ़ा विवाद

मामले में सबसे बड़ा सवाल आरोपियों के घरों पर हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर खड़ा हो गया है. जब एसएसपी से पूछा गया कि बुलडोजर किसके आदेश पर और किसने चलाया, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भीड़ की तरफ से ऐसी कोशिश की गई थी.

हालांकि स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार का दावा है कि पुलिस की मौजूदगी में कुछ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया. परिवार का आरोप है कि सभी आरोपियों के घरों पर कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि चुनिंदा मकानों को निशाना बनाया गया.

कई सवालों के जवाब बाकी

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर प्रशासन या पुलिस ने बुलडोजर नहीं चलाया, तो फिर पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई किसने की? रात के समय आरोपियों के घरों तक बुलडोजर कैसे पहुंचा और उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई?

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अगर यह कार्रवाई भीड़ ने की थी, तो पुलिस अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहते हुए उसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए? इन सवालों पर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है. ऐसे में बुलडोजर एक्शन को लेकर विवाद और भी गहरा गया है और लोगों की नजरें अब पुलिस और प्रशासन की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हुई हैं.