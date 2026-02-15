विक्रम शर्मा हत्याकांड: 36 घंटे बाद भी हैं शूटर फरार, पुलिस जमशेदपुर तक खंगाल रही ठिकाने

देहरादून में विक्रम शर्मा की दिनदहाड़े हत्या को अंजाम दिए 36 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन गोली चलाने वाले शूटर अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. चारों तरफ से दबिश देने और भारी तैनात के बावजूद अभी तक हाथ खाली हैं.

सूत्रों की मानें तो वारदात के तुरंत बाद आरोपी देहरादून से हरिद्वार की तरफ भागे थे. अब अंदेशा यह लगाया जा रहा है कि वे उत्तराखंड की सीमा पार कर चुके हैं. इसी आशंका को देखते हुए पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में चौकसी कई गुना बढ़ा दी है. साथ ही दूसरे राज्यों की पुलिस से संपर्क कर उन्हे अलर्ट पर रहने के लिए निवेदन किया गया है

दून से जमशेदपुर तक छापेमारी



उत्तराखंड के भीतर देहरादून और हरिद्वार में लगातार छापे मारे जा रहे हैं. पुलिस टीमें एक-एक संभावित ठिकाने को खंगाल रही हैं. लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है-दिल्ली और यहां तक कि झारखंड के जमशेदपुर में भी पुलिस की टीमें सक्रिय हैं. कई जगहों पर एक साथ दबिश दी जा रही है.

तकनीकी सुराग पकड़ने की कोशिश

पुलिस अब पूरी तरह तकनीकी जांच पर निर्भर है. संदिग्धों के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और दूसरे तकनीकी सबूतों को जोड़ने की कोशिश चल रही है. हर छोटे से छोटे सुराग को पकड़कर आगे बढ़ा जा रहा है.



एसएसपी का दावा- जल्द होगा खुलासा



देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के अनुसार पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं. उनका कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा होगा.

