हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: टिकट बुकिंग के नाम पर 1.65 लाख की ठगी, ट्रैवल एजेंसी के 7 लोगों पर FIR दर्ज

Dehradun News: टिकट बुकिंग के नाम पर 1.65 लाख की ठगी, ट्रैवल एजेंसी के 7 लोगों पर FIR दर्ज

Dehradun News In Hindi: नवीन शर्मा ने कंपनी से बात की और धोखाधड़ी की शिकायत की, तो कंपनी के मैनेजर कौशल कुमार राय और डायरेक्टर राजेन्द्र राजपूत ने पूरी रकम वापस करने का आश्वासन दिया.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Updated at : 02 Mar 2026 08:28 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के देहरादून के बसंत विहार इलाके में रहने वाले नवीन कुमार शर्मा के साथ टिकट बुकिंग के नाम पर 1 लाख 65 हजार की ठगी हो गई. पीड़ित के अनुसार इथियोपियन एयरलाइंस की टिकट बुक कराने के लिए नोएडा-दिल्ली की एक कंपनी को उनके द्वारा एक लाख पैंसठ हजार रुपये दिए गए. जिसके बदले में टिकट तो मिली, लेकिन वह फर्जी निकली और फिर शुरू हुआ वादों, बहानों और स्विच-ऑफ फोन का वह सिलसिला.

नवीन कुमार शर्मा, देहरादून के बसंत विहार स्थित न्यू फारेस्ट इलाके में रहते हैं. उन्होंने मैसर्स आदिगुरु ट्रेवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा (जिसका पता चाणक्य पुरी, नई दिल्ली भी बताया गया है) के माध्यम से एक इथियोपियन एयरलाइंस की टिकट बुक कारवाई. इसके लिए उन्होंने कंपनी के बैंक खाते से एक लाख पैंसठ हजार रुपये जमा कराए. कंपनी की ओर से उन्हें एक टिकट दी गई जिसका PNR नंबर UQTJKD था. लेकिन जब उन्होंने इस PNR को verify करने की कोशिश की तो पता चला कि यह टिकट फर्जी है.

 आश्वासन मिला, पैसे नहीं लौटे

जब नवीन शर्मा ने कंपनी से बात की और धोखाधड़ी की शिकायत की, तो कंपनी के मैनेजर कौशल कुमार राय और डायरेक्टर राजेन्द्र राजपूत ने पूरी रकम वापस करने का आश्वासन दिया. लेकिन यह महज खानापूर्ति थी. वापस मिले सिर्फ पाँच हजार रुपये. बाकी एक लाख साठ हजार रुपये के लिए जब-जब फोन किया गया, तब तब जवाब मे नवीन को बस आश्वासन दिया गया. धीरे-धीरे कंपनी के सभी प्रमुख नंबर  एक-एक कर स्विच ऑफ होने लगे. जिसके बाद नवीन को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ.

कंपनी के सात लोगों पर FIR

नवीन शर्मा ने विभिन्न माध्यमों से शिकायत करने की कोशिश की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. अंततः पीड़ित द्वारा थाना बसंत विहार, देहरादून के थाना अध्यक्ष को लिखित तहरीर दी गई. इस FIR में कंपनी के सात लोगों को आरोपी बनाया गया है, मैनेजर कौशल कुमार राय, डायरेक्टर राजेन्द्र राजपूत, करन गुप्ता, आशीष कुमार राय, सुरेश कुमार वशिष्ठ, अर्पणा कौशिक और टीम लीडर राहुल शर्मा. ये सभी मैसर्स आदिगुरु ट्रेवल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं. मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 316(2) धोखाधड़ी और धारा 318(4) छल-कपट के तहत दर्ज किया गया है. जांच की जिम्मेदारी उप-निरीक्षक विनय प्रसाद भट्ट को सौंपी गई है.

ट्रैवल एजेंसी फ्रॉड- एक बड़ी समस्या

यह मामला कोई इकलौता नहीं है. देश भर में हर साल हजारों लोग नकली या अनधिकृत ट्रैवल एजेंसियों के हाथों अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं. ये एजेंसियाँ अक्सर एक चमकदार ऑफिस, शानदार वेबसाइट और फर्राटेदार बातचीत के बल पर भरोसा जीत लेती हैं. कभी सस्ती टिकट का लालच, कभी वीजा गारंटी, कभी पैकेज डील-तरीके बदलते हैं पर शिकार एक ही रहता है. इस मामले में एक और बात गौर करने वाली है, कंपनी का पता नोएडा और चाणक्य पुरी दोनों जगह बताया गया. यह खुद में संदेह पैदा करता है.

क्या सावधानी बरतें?

किसी भी ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से टिकट बुक कराने से पहले यह जरूर जाँचें कि वह एजेंसी IATA (International Air Transport Association) से मान्यता प्राप्त है या नहीं.  एयरलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर PNR नंबर की पुष्टि करना आज के जमाने में कुछ मिनटों का काम है,और यही काम एक लाख रुपये बचा सकता है. इसके अलावा, कभी भी किसी एजेंसी के निजी बैंक खाते में पैसे न भेजें, हमेशा UPI या क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें ताकि विवाद की स्थिति में पैसे वापस पाने का रास्ता खुला रहे.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 02 Mar 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Dehradun News: टिकट बुकिंग के नाम पर 1.65 लाख की ठगी, ट्रैवल एजेंसी के 7 लोगों पर FIR दर्ज
देहरादून: टिकट बुकिंग के नाम पर 1.65 लाख की ठगी, ट्रैवल एजेंसी के 7 लोगों पर FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chandra Grahan 2026: चंद्रग्रहण पर अयोध्या में साढ़े 11 घंटे बंद रहेगा राम मंदिर, जानें कब खुलेगा राम लला का द्वार?
चंद्रग्रहण पर अयोध्या में साढ़े 11 घंटे बंद रहेगा राम मंदिर, जानें कब खुलेगा राम लला का द्वार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Iran Israel War: ईरान–इजरायल युद्ध से तेल बाजार में हलचल, क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? लोगों की राय
ईरान–इजरायल युद्ध से तेल बाजार में हलचल, क्या बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? लोगों की राय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Public Holidays in UP: यूपी में होली पर कितनी छुट्टी? 1 या 3 दिन! यहां जान लें कब तक बंद रहेंगे स्कूल और दफ्तर
यूपी में होली पर कितनी छुट्टी? 1 या 3 दिन! यहां जान लें कब तक बंद रहेंगे स्कूल और दफ्तर
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, अब कौन संभालेगा कमान?
US-इजरायल के हमले में खामेनेई समेत ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, ट्रंप का दावा, कौन संभालेगा कमान?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: 'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
'सोच रहे ढूंढें अब नया ठिकाना...' मनोज तिवारी के जवाब में अब अखिलेश यादव ने जारी किया Holi पर गाना
क्रिकेट
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें टी20 वर्ल्ड कप की सारी डिटेल्स
कब और कहां खेले जाएंगे सेमीफाइनल के मुकाबले? किससे होगा भारत का मैच? जानें डिटेल्स
विश्व
Iron Beam: न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
न रॉकेट, न ड्रोन... सिर्फ एक लेजर से दुश्मन खत्म! कैसा है इजरायल का आयरन बीम वाला हथियार, पहली बार हुआ इस्तेमाल
टेलीविजन
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
दुबई में बसीं कसौटी जिंदगी की फेम एरिका फर्नांडिस ने बताए हालात, बोलीं- ये डरावना है, मेरा दिल रो रहा
विश्व
Israel Attack On Iran: अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
अमेरिका संग जंग में कौन सी मिसाइलें दाग रहा ईरान, कहां तक पहुंच, ये रही पूरी लिस्ट
ट्रेंडिंग
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
पाकिस्तान में भी जय श्री राम, व्लॉगर से बात करते हुए पाकिस्तानियों ने दिखाया राम प्रेम, वीडियो हो रहा वायरल
यूटिलिटी
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
क्या दुकान की छत पर भी लग सकता है सोलर पैनल, जानें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नियम?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget