उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोर अब सरकारी दफ्तरों को भी निशाना बना रहे हैं. जी हां देहरादून नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खडे हुए हैं. नगर निगम में छत से दीवार फाड़कर एक कक्ष में ‌चोर घुस आया. इसका खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हो रहा है. जिसमें चोर छत काटकर गिरता हुआ दिखा रहा है.

अब सवाल ये है कि नगर निगम दफ्तर में चोर आखिर चुआने क्या आया था ? कहीं कोई दस्तावजे या फिर कोई बड़ा मामला, फ़िलहाल नगर निगम प्रशासन ने पुलिस में शिकायत कर मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना रविवार की बताई जा रही है, क्यूंकि उस दिन दफ्तर बंद रहता है. इस तरह दिन में चोर घुसने से पूरे महकमे में हड़कम्प मचा हुआ है.

रोशनदान का शीशा तोड़कर घुसा

बताया जा रहा है कि चोर गैलरी से होकर सीढ़ियों के रास्ते छत पर पहुंचा था. वहां से रोशनदान का शीशा तोड़कर भूमि अनुभाग के अधिकारी कक्ष में दाखिल हुआ. सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, चोर फाल्स सीलिंग तोड़ते समय नीचे गिर गया और घबराकर वहां से भाग निकला. हालांकि वह किसी कीमती सामान की चोरी नहीं कर सका, लेकिन कार्यालय को भारी नुकसान पहुंचा है.

कार्यालय में फाल्स सीलिंग टूटी, कंप्यूटर व यूपीएस क्षतिग्रस्त हुए है. सोमवार सुबह निगम कर्मचारी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भूमि अनुभाग के कक्ष में फाल्स सीलिंग टूटी पड़ी है. दो कंप्यूटरों और यूपीएस को भी नुकसान पहुंचा है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

नगर निगम अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस में शिकायत रज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने नगर निगम परिसर और दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल शुरू कर दी है. लेकिन कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ इससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. जिसका जबाब अभी नगर निगम अधिकारी भी नहीं दे पा रहे हैं.