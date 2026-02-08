उत्तराखंड में करोड़ों की जमीन कब्जाने का मामला, STF ने प्रवीण वाल्मीकि गैंग के गुर्गे को पकड़ा

उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने करोड़ों रुपये की जमीनों पर कब्जा करने के लिए फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी में जाली आधार कार्ड लगाकर झूठी गवाही दी थी. इस मामले में एसटीएफ अब तक प्रवीण वाल्मीकि के करीबी मनीष बालर सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि गोपनीय सूचना और शिकायत के आधार पर एसटीएफ ने जांच की. 27 अगस्त 2025 को थाना गंगनहर में कुख्यात गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि, उसके भतीजे मनीष बालर, पंकज अष्ठवाल सहित छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी.

कैसे हुई करोड़ों की जमीन पर कब्जे की साजिश?

रुड़की के ग्राम सुनेहरा निवासी श्याम बिहारी की वर्ष 2014 में मृत्यु हो गई थी. उनकी करोड़ों रुपये की जमीन सुनेहरा क्षेत्र में स्थित थी. श्याम बिहारी की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई कृष्ण गोपाल जमीन की देखभाल कर रहे थे.वर्ष 2018 में प्रवीण वाल्मीकि गिरोह ने इस जमीन पर कब्जा करने की नीयत से कृष्ण गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी.

विधवा को धमकाया, भाई पर चलवाई गोली

इसके बाद जमीन की देखभाल श्याम बिहारी की पत्नी रेखा करने लगीं. प्रवीण वाल्मीकि ने रेखा को धमकाकर जमीन अपने नाम करने के लिए दबाव बनाया. जब वह नहीं मानीं तो वर्ष 2019 में प्रवीण वाल्मीकि ने अपने भतीजे मनीष बालर और साथियों के साथ मिलकर रेखा के भाई सुभाष पर गोली चलवाई. इस मामले में थाना गंगनहर में केस दर्ज किया गया.

डर से परिवार हुआ भूमिगत, गैंग ने बना ली फर्जी रेखा

एसएसपी भुल्लर ने बताया कि इन दोनों घटनाओं से डरकर रेखा का परिवार रुड़की क्षेत्र छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर छिपकर रहने लगा. गैंगस्टरों के भय से परिवार ने किसी से शिकायत तक नहीं की. इसके बाद प्रवीण वाल्मीकि और उसके गिरोह के सदस्यों ने फर्जी रेखा और कृष्ण गोपाल की पत्नी स्नेहलता बनाकर नकली पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की और जमीन को आगे बेच दिया. इस काम में मनीष बालर का सहयोगी पंकज अष्ठवाल शामिल था.

एसटीएफ की कार्रवाई, अब तक सात गिरफ्तार

एसटीएफ ने इस प्रकरण का संज्ञान लेते हुए निरीक्षक अबुल कलाम से जांच कराई. सबसे पहले वाल्मीकि गिरोह के दो सदस्य मनीष बालर और पंकज अष्ठवाल को गंगनहर क्षेत्र में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त में शामिल अन्य सदस्यों की जानकारी मिली. इसके बाद एसटीएफ ने फर्जी रेखा बनी महिला निर्देश पत्नी कुलदीप सिंह निवासी ज्वालापुर को भी गिरफ्तार किया. फिर आकाश सक्सेना निवासी श्यामनगर रुड़की को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया.

शुक्रवार को एसटीएफ की टीम ने विजय कुमार निवासी गंगनहर, रुड़की जनपद हरिद्वार को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपी की पूर्व में गिरफ्तार आकाश सक्सेना से अच्छी दोस्ती थी. आकाश के कहने पर वह मनीष बालर, अंकित, राजकुमार, मोनिका और पंकज अष्ठवाल से मिला. रुपयों के लालच में आकर विजय कुमार ने रुड़की क्षेत्र में जमीनों की अवैध खरीद-फरोख्त में पंकज अष्ठवाल को दी गई फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी में सुमित कुमार की जगह अपना नकली आधार कार्ड और फोटो लगाकर झूठी गवाही दी प्रकरण में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. एसटीएफ की जांच लगातार जारी है.