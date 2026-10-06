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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में IRB जवानों की बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 7 घायल

देहरादून में IRB जवानों की बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 7 घायल

देहरादून में बेकाबू ट्रक ने आईआरबी जवानों से भरी बस को टक्कर मार दी,जिसमें सात जवान गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 06 Oct 2026 02:14 PM (IST)
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उत्तराखंड में देहरादून के मोहब्बेवाला क्षेत्र में आशारोड़ी चेक पोस्ट के पास मंगलवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सहारनपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने आईआरबी (इंडिया रिजर्व बटालियन) की बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बस सवार जवानों समेत सात लोग घायल हो गए.

हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है , फुटेज में साफ दिख रहा है कि टक्कर लगते ही दोनों वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे पर लगी बैरिकेडिंग के दोनों ओर फिसलते चले गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस सड़क पर ही पलट गई. हादसे के बाद मौके पर काफी देर अफरा-तफरी का माहौल रहा. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. जल्द ही ट्रक ड्राईवर की गिरफ्तारी का दावा है.

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सुबह करीब 9 बजे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब नौ बजे हुआ. सीमेंट से लदा 12 टायरों वाला ट्रक (UK07 CD 8492) सहारनपुर की तरफ से आ रहा था. आशारोड़ी चेक पोस्ट के निकट ट्रक अचानक बेकाबू हो गया और आगे चल रही आईआरबी की बस से जा टकराया. बस को टक्कर मारने के साथ ही ट्रक की चपेट में एक मोटरसाइकिल भी आ गई.

बस में सवार थे 8 जवान

हादसे के वक्त बस में आईआरबी फर्स्ट बटालियन के कुल आठ जवान सवार थे. जिन में हेड कांस्टेबल ओमप्रकाश, चालक हेड कांस्टेबल हेमपाल सिंह, कांस्टेबल अदीप कुमार, कांस्टेबल प्रदीप राठौर और कांस्टेबल सुनील कुमार शामिल हैं. सभी जवान आईआरबी फर्स्ट बटालियन बेलपड़ाव रामनगर में तैनात बताए जा रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच 

पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. ट्रक के अनियंत्रित होने की वजह तकनीकी खराबी तेज रफ्तार या चालक की लापरवाही किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है. सीसीटीवी फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है. लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Accident News UTTARAKHAND NEWS
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