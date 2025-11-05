उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राजधानी देहरादून में आयोजित प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में देश-विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडवासियों ने अपनी उपस्थिति से आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखंडवासियों से संवाद करते हुए कहा कि हमारे प्रवासी भाई-बहन राज्य के सच्चे ब्रांड एंबेसडर हैं, जो अपनी मेहनत, प्रतिभा और संस्कारों से पूरे विश्व में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं.

कार्यक्रम में प्रवासियों ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास, निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं को प्रोत्साहित करने और पलायन रोकने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और प्रवासियों के सहयोग से यह रफ्तार और भी तेज हुई है.

प्रवासियों से राज्य में सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों के अनुभव और संसाधनों को राज्य निर्माण में साझेदार बनाना चाहती है. उन्होंने बताया कि हर वर्ष सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी उत्तराखंडवासियों को सम्मानित किया जाता है, जिससे उनमें अपने गृह प्रदेश के प्रति लगाव और सहभागिता की भावना और मजबूत हुई है.

उन्होंने कहा कि प्रवासी न केवल अपने गृह प्रदेश में निवेश कर रहे हैं बल्कि कई प्रवासी भाई-बहन अपने गांवों को गोद लेकर वहां सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं और जल संरक्षण जैसी परियोजनाओं में सहयोग दे रहे हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई प्रवासी युवा आज राज्य के युवाओं को स्टार्टअप्स और उद्यमिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

वापस आकर बना रहे नए मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड में रिवर्स पलायन” की प्रेरणादायक कहानियां सामने आ रही हैं, जहां लोग शहरों से वापस अपने गांव लौटकर स्वरोजगार के नए मॉडल स्थापित कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड रिवर्स माइग्रेशन और सतत विकास का राष्ट्रीय उदाहरण बनेगा.

कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और देशों से आए प्रवासियों ने अपने अनुभव साझा किए और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया. आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिली.