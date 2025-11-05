हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन: CM धामी बोले- प्रवासी भाई-बहन राज्य की ताकत, विकास में निभा रहे अहम भूमिका

उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन: CM धामी बोले- प्रवासी भाई-बहन राज्य की ताकत, विकास में निभा रहे अहम भूमिका

Dehradun News: कार्यक्रम में प्रवासियों ने CM धामी द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास, निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं को प्रोत्साहित करने और पलायन रोकने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की खुलकर सराहना की.

By : दानिश खान | Updated at : 05 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राजधानी देहरादून में आयोजित प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में देश-विदेश से आए प्रवासी उत्तराखंडवासियों ने अपनी उपस्थिति से आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मेलन में प्रवासी उत्तराखंडवासियों से संवाद करते हुए कहा कि हमारे प्रवासी भाई-बहन राज्य के सच्चे ब्रांड एंबेसडर हैं, जो अपनी मेहनत, प्रतिभा और संस्कारों से पूरे विश्व में उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं.

कार्यक्रम में प्रवासियों ने मुख्यमंत्री धामी द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास, निवेश को बढ़ावा देने, युवाओं को प्रोत्साहित करने और पलायन रोकने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की खुलकर सराहना की. उन्होंने कहा कि बीते कुछ वर्षों में उत्तराखंड ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और प्रवासियों के सहयोग से यह रफ्तार और भी तेज हुई है.

प्रवासियों से राज्य में सहयोग की अपील

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी उत्तराखंडियों के अनुभव और संसाधनों को राज्य निर्माण में साझेदार बनाना चाहती है. उन्होंने बताया कि हर वर्ष सरकार द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी उत्तराखंडवासियों को सम्मानित किया जाता है, जिससे उनमें अपने गृह प्रदेश के प्रति लगाव और सहभागिता की भावना और मजबूत हुई है.

उन्होंने कहा कि प्रवासी न केवल अपने गृह प्रदेश में निवेश कर रहे हैं बल्कि कई प्रवासी भाई-बहन अपने गांवों को गोद लेकर वहां सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सेवाओं और जल संरक्षण जैसी परियोजनाओं में सहयोग दे रहे हैं. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कई प्रवासी युवा आज राज्य के युवाओं को स्टार्टअप्स और उद्यमिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.

वापस आकर बना रहे नए मॉडल

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड में रिवर्स पलायन” की प्रेरणादायक कहानियां सामने आ रही हैं, जहां लोग शहरों से वापस अपने गांव लौटकर स्वरोजगार के नए मॉडल स्थापित कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड रिवर्स माइग्रेशन और सतत विकास का राष्ट्रीय उदाहरण बनेगा.

कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और देशों से आए प्रवासियों ने अपने अनुभव साझा किए और राज्य सरकार के प्रति आभार जताया. आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक भी देखने को मिली.

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 02:44 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Pravasi Sammelan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
Advertisement

वीडियोज

हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Lucky Ali Interview | भारत भ्रमण | आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस | सकारात्मक परिणाम |
Harshvardhan Rane Interview | एक दीवाने की दीवानियत | अंशुल गर्ग | अगली फिल्म और अधिक
यामी गौतम और इमरान हाशमी का इंटरव्यू | हक | शाह बानो की भूमिका के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
अखिलेश यादव ने बिहार से सेट किया यूपी का प्लान, 2027 के लिए सपाइयों को दिया यह संदेश
विश्व
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाकिस्तान, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाए आसिफ अली जरदारी, बोले- हमें न्याय दिलाएं...
क्रिकेट
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
कौन है पाकिस्तान की सबसे अमीर महिला क्रिकेटर? कितनी संपत्ति की हैं मालिकन
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
अमिताभ बच्चन ने बेचे 2 लग्जरी अपार्टमेंट, कमाया 47 परसेंट रिटर्न, जानें फुल डिटेल्स
ट्रेंडिंग
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
पुशअप्स चैलेंज ने बनाया हल्दी फंक्शन को यादगार! दुल्हन के ठुमकों की जगह लगाए पुशअप्स- वीडियो वायरल
हेल्थ
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
गलत तरीके से बनाया गया हेल्दी फूड भी बढ़ा सकता है फैट, जानें सही तरीका
यूटिलिटी
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ऑनलाइन बुक कर रहे ट्रेन का टिकट तो इस ऑप्शन पर जरूर करिएगा क्लिक, हादसा हुआ तो आएगा बड़ा काम
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget