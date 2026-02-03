देहरादून के पलटन बाजार में शादीशुदा आशिक ने कर दी लड़की की हत्या, पुलिस पर नजरअंदाजी का आरोप

देहरादून के व्यस्ततम इलाकों में शामिल पलटन बाजार के दूल्हा बाजार क्षेत्र में सोमवार (2 फरवरी 2026) कि सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक शादीशुदा युवक ने एकतरफा प्रेम में युवती पर चापड़ से ताबड़तोड़ वार कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. दिनदहाड़े हुई इस खौफनाक वारदात ने न सिर्फ बाजार में मौजूद लोगों को दहला दिया, बल्कि पूरे शहर में आक्रोश और दहशत का माहौल भी पैदा कर दिया है.

शादीशुदा होने के बाद भी आरोपी बना रहा था प्रेम संबंध का दवाब

मृतका की पहचान गोविंदगढ़ निवासी गुंजन, उम्र 23 के रूप में हुई है, जो पलटन बाजार स्थित एक कपड़े की दुकान में काम करती थी. वहीं आरोपी युवक आकाश कुमार, जो खुड़बुड़ा मोहल्ले का निवासी है, वे भी बाजार की ही एक अन्य दुकान में कार्यरत था. दोनों पिछले करीब तीन सालों से एक-दूसरे को जानते थे और इसी दौरान आरोपी की ओर से गुंजन पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव बनाया जा रहा था.

बताया जा रहा है कि जब गुंजन को यह जानकारी मिली कि आरोपी युवक पहले से शादीशुदा है, तो उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी. इसी बात से आरोपी नाराज चल रहा था और लगातार गुंजन का पीछा कर रहा था. दोनों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था. आरोप है कि आरोपी ने गुंजन को जान से मारने की धमकी तक दी थी. इस संबंध में 31 जनवरी को गुंजन के परिजनों ने खुड़बुड़ा चौकी में शिकायत भी की, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी.

स्कूटर से चापड़ निकालकर महिला की गर्दन पर किया हमला

सोमवार (3 फरवरी) कि सुबह करीब 10 बजे गुंजन रोज की तरह काम पर पहुंची थी. वह बाजार की गली में अपने परिचित के यहां स्कूटी खड़ी करने गई, तभी आरोपी स्कूटर से वहां पहुंच गया और उससे बात करने लगा. गुंजन के विरोध करने पर आरोपी ने अचानक स्कूटर से चापड़ निकाला और उसकी गर्दन पर हमला कर दिया. इसके बाद आरोपी ने गुंजन को दीवार की ओर धकेलते हुए गर्दन और चेहरे पर एक के बाद एक कई वार किए.

चश्मदीदों के मुताबिक, बचाव के दौरान गुंजन की उंगलियां कट गईं और चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया. इसके बाद खून से लथपथ गुंजन वहीं सड़क पर गिर पड़ी. जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते, आरोपी चापड़ लहराते हुए मौके से फरार हो गया. गंभीर रूप से घायल गुंजन को तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

'पहले ही शिकायत पर कार्रवाई होती, तो युवती की जान बच जाती'- स्थानीय लोग

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक घंटे के भीतर ही आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया. हत्या में प्रयुक्त चापड़ भी आरोपी की निशानदेही पर ही बरामद कर लिया गया. मामले पर देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि 'युवती के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसने पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है. वहीं घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए गए हैं और मामले की गहन जांच भी की जा रही है.'

इस निर्मम हत्याकांड के बाद स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते शिकायत पर सख्त कार्रवाई होती, तो शायद एक मासूम युवती की जान बचाई जा सकती थी. दूल्हा बाजार में खून से सनी यह घटना एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.