देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का 160 दिन से चल रहा आंदोलन अब विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है. 160 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन और 26 दिनों के आमरण अनशन के बीच सोमवार को महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध में बैठ गईं. मंगलवार को उनके पेट्रोल डालने वाले कदम से माहौल और तनावपूर्ण हो गया, जिसके बाद परेड ग्राउंड के बाहर बड़े पैमाने पर चक्का जाम हुआ. प्रशासन और सुनीता टम्टा सहित अधिकारियों की कोशिशों के बावजूद आंदोलनकारियों ने लिखित आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.

पेट्रोल लेकर पानी की टंकी पर चढ़ीं ज्योति रौतेला

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला सुबह से ही परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर डटी हुई हैं.उनका कहना है कि वह पिछले 50 घंटे से न भोजन ले रही है न पानी. मंगलवार को स्थिति और गंभीर हो गई जब उन्होनें टंकी पर खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की .यह देखते ही नीचे मौजूद अभ्य़ार्थीऔर सर्मथक सड़क पर लेट गए परेड और ग्राउंड के बाहर चक्का जाम कर दिया, जिससे कुछ ही समय में घंटाघर समेत शहर के कई क्षेत्रों में भारी जाम लग गया और ट्रैफिक व्यवस्था ठप हो गई.

रात को पहुंचीं DG हेल्थ, पर समाधान नहीं निकला

हालात को काबू में करने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह और एसपी सिटी प्रमोद कुमार लगातार आंदोलनकारियों काे समझाते रहे .देर रात डीजी हेल्थ सुनीता टम्टा भी परेड ग्राउंड पहुंचीं. उन्होंने नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल किशोर पुंडीर से मुलाकात की और टंकी पर बैठीं ज्योति रौतेला से भी फोन पर संवाद कर आंदोलन खत्म करने की अपील की.हांलाकि जाम तो हट गया, लेकिन प्नदर्शन रात भर जारी रहा और अभ्यार्थी अपनी मांगों पर अडिग रहे .

160 दिन का धरना, 26 दिन से आमरण अनशन

नर्सिंग अभ्यार्थियों का यह आंदोलन अचानक नहीं भड़का. वे पिछले 160 दिनों से देहरादून के एकता विहार में धरना दे रहे हैं.पिछले 26 दिनों से आमरण अनशन भी जारी है लेकिन सरकार की ओर से अब तक न कोई लिखित आदेश जारी हुआ है,न कोई ठोस निर्णय सामने आया है.अभ्यार्थियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो वे कठोर कदम उठाने को मजबूर होंगे.

आखिर क्यों इतने नाराज हैं नर्सिंग अभ्यर्थी?

साल 2020 में राज्य सरकार ने लगभग 3,000 नर्सिंग पदों पर भर्ती का ऐलान किया था. हजारों युवाओं ने आवेदन किया, तैयारी की, लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी परीक्षा तक नहीं कराई गई.प्रदेश में 3–4 हजार नर्सिंग पद खाली पड़े हैं, पर भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह रुकी हुई है अब देरी के चलते कई अभ्यर्थियों की उम्र भी दूसरी सरकारी नौकरियों की सीमा पार करने लगी है.अभ्यर्थियों की मांग है कि वर्षवार भर्ती प्रक्रिया का लिखित आदेश जारी किया जाए. उनका कहना है कि वे सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि आधिकारिक कार्रवाई चाहते हैं.