देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के जामुनवाला इलाके में जंगल के भीतर कूड़े के ढेर के पास एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस की शुरुआती जांच में शव के चेहरे और गले पर गहरे घावों के निशान मिले हैं. पुलिस प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला मान रही है. मामले की जांच जारी है.

पुलिस के अनुसार, 18 नवंबर की शाम करीब 6 बजे थाना प्रेमनगर को सूचना मिली कि जामुनवाला के जंगल में कूड़े के ढेर के पास एक महिला का शव पड़ा है. घटना की सूचना मिलते ही थाने से पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां से महिला का शव कूड़े के ढेर से बरामद किया गया.

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कहीं और हत्या कर फेंके जाने की आशंका

शुरुआती जांच में पुलिस का अनुमान है कि महिला की हत्या किसी दूसरे स्थान पर की गई और साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को सुनसान जंगल में फेंक दिया गया है. मौके पर फॉरेंसिक और एफएसएल की टीमों को बुलाया गया, जिनके घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए हैं.

हाथ पर बने टैटू से पहचान की कोशिश

मृतका की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है, पहचान के लिए पुलिस की तरफ से महिला की तस्वीर और उसके हाथ पर बने टैटू की फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई है. इसके साथ ही जनपद के अन्य थानों तथा आसपास के जिलों और राज्यों से लापता महिलाओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है.

एसएसपी के निर्देश पर कई टीमें गठित

घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर संबंधित क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई गई हैं. ये टीमें घटनास्थल और उसकी ओर जाने वाले मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं. साथ ही सर्विलांस और अन्य तकनीकी माध्यमों से संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है.

सीसीटीवी में दिखी संदिग्ध कार

पुलिस को जांच के दौरान एक अहम सुराग हाथ लगा है. घटनास्थल के पास लगे कैमरों की फुटेज में 17 नवंबर की रात एक संदिग्ध कार वहां से गुजरती दिखाई दे रही है. पुलिस उस वाहन के बारे में और जानकारी जुटा रही है. पुलिस के अनुसार जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा.

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