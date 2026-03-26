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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में पति की जमानत के लिए बनी हेरोइन तस्कर, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

देहरादून में पति की जमानत के लिए बनी हेरोइन तस्कर, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

Dehradun News In Hindi: पुलिस के मुताबिक शबनम कोई इक्का-दुक्का सौदा करने वाली छोटी तस्कर नहीं थी. वह एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थी.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Mar 2026 03:51 PM (IST)
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देहरादून के खुशहालपुर इलाके से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो चौंकाने के साथ-साथ सोचने पर भी मजबूर करती है. एक 34 साल की महिला जिसके घर में पहले से ही कानून का साया मंडरा रहा था, खुद उसी दलदल में उतर गई. दरअसल, महिला अपने पति को जमानत पर जेल से बाहर लाने के लिए खुद भी हेरोइन तस्कर बन गई. 

कोतवाली सहसपुर पुलिस काफी समय से इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुई थी. नशा तस्करी की सूचनाओं के आधार पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था. इसी क्रम में 25 मार्च 2026 की शाम खुशहालपुर क्षेत्र में पुलिस टीम ने एक महिला को संदिग्ध हालत में रोका.

2 लाख 20 हजार की हेरोइन बरामद

पहली नजर में वह एक आम राहगीर लग रही थी, लेकिन पुलिस की नजर कुछ और ही बता रही थी. तलाशी ली गई तो उसके पास से 7.53 ग्राम हेरोइन बरामद हुई. मौके पर ही गिरफ्तारी हुई और NDPS एक्ट की धारा 8/21/29 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया. गिरफ्तार महिला की पहचान शबनम के रूप में हुई. बरामद हेरोइन की बाजार में कीमत करीब 2 लाख 20 हजार रुपए आंकी गई है.

पति की जमानत के लिए बनी तस्कर

थाने में जब पुलिस ने शबनम से पूछताछ शुरू की तो जो बातें सामने आईं, वे हैरान करने वाली थीं. शबनम ने बताया कि उसका पति मुंतजिर कोई नया मुजरिम नहीं है. गोकशी, चोरी और खुद नशा तस्करी जैसे कई मामलों में वह जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है. इस वक्त भी वह जेल में बंद है.

आरोपी महिला ने बताया कि पति की जमानत के लिए पैसे चाहिए थे. वकील की फीस चाहिए थी. घर चलाना था. ऐसे में मैंने इलाके के तस्करों से संपर्क किया और सस्ते दाम पर हेरोइन खरीदकर महंगे दाम पर बेचने का सिलसिला शुरू हो गया. जो नेटवर्क उसके पति ने बनाया था, शायद उसी के धागे थामकर वह इस रास्ते पर चल पड़ी.

बन चुकी थी संगठित नेटवर्क का हिस्सा

पुलिस के मुताबिक शबनम कोई इक्का-दुक्का सौदा करने वाली छोटी तस्कर नहीं थी. वह एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी थी.

अब कई और तस्करों पर शिकंजा

पूछताछ में शबनम ने कई अन्य तस्करों के नाम भी उगले हैं. पुलिस इन नामों को गंभीरता से ले रही है और NDPS एक्ट की धारा 29 यानी षड्यंत्र रचने के आरोप  के तहत उन पर कार्रवाई की तैयारी है. साथ ही शबनम के अपने आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है कि यह पहला मौका था या पहले भी ऐसा होता रहा है.

देहरादून पुलिस का अभियान जारी

देहरादून पुलिस पूरे जिले में नशा तस्करी के खिलाफ सख्त मुहिम चला रही है. पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि यह अभियान आगे भी बिना रुके चलता रहेगा और नशे के कारोबार से जुड़ा हर शख्स  चाहे बड़ा हो या छोटा कानून की पकड़ से नहीं बच पाएगा.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 03:50 PM (IST)
Tags :
Dehradun News DEHRADUN POLICE UTTARAKHAND NEWS
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