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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडRajaji Tiger Reserve: राजाजी टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, कॉर्बेट से आएंगे 5 और बाघ

Rajaji Tiger Reserve: राजाजी टाइगर रिजर्व में बढ़ेगा बाघों का कुनबा, कॉर्बेट से आएंगे 5 और बाघ

Dehradun News In Hindi: वन विभाग ने इस क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पांच और बाघ स्थानांतरित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 21 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी इलाके में एक बार फिर बाघों की चहलकदमी बढ़ने वाली है. वन विभाग ने इस क्षेत्र में बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से पांच और बाघ स्थानांतरित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है. इस संबंध में वन मुख्यालय की ओर से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) को विस्तृत प्रस्ताव भेजा जा चुका है. एनटीसीए से मंजूरी मिलते ही उपयुक्त बाघों की पहचान कर उन्हें राजाजी लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

गौर करने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब कॉर्बेट से राजाजी के इस हिस्से में बाघ भेजे जा रहे हैं. इससे पहले 24 दिसंबर 2024 से 1 मई 2025 के बीच भी कॉर्बेट से पांच बाघों को इसी क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था. उस प्रयास की सफलता को देखते हुए अब दूसरे चरण में फिर पांच बाघ भेजने की तैयारी है.

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आखिर क्यों पड़ी जरूरत?

राजाजी टाइगर रिजर्व कुल 1075 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 397 वर्ग किमी कोर एरिया और 678 वर्ग किमी बफर जोन शामिल है. गंगा नदी इस पूरे रिजर्व को दो भौगोलिक हिस्सों में बांटती है. पूर्वी हिस्से में स्थित चीला और गौहरी रेंज में बाघों की संख्या पहले से ही पचास से ज्यादा है, यानी यह इलाका लगभग संतृप्त हो चुका है. दूसरी ओर पश्चिमी हिस्से की मोतीचूर, कांसरो, रामगढ़, धौलखंड, आशारोड़ी, रानीपुर और मोहंड रेंज में बेहतरीन जंगल और अनुकूल पर्यावास होने के बावजूद बाघों की मौजूदगी बहुत कम रही है.

इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि पूर्वी हिस्से के बाघ स्वाभाविक रूप से गंगा नदी और वहां बनी चीला नहर को पार करने का जोखिम नहीं लेते. इसके अलावा रिजर्व के भीतर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग और बीच-बीच में बसी मानव बस्तियां भी बाघों की प्राकृतिक आवाजाही में रुकावट बनती हैं. नतीजतन पश्चिमी हिस्सा अनुकूल पर्यावास होते हुए भी बाघों से वंचित रह गया. इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए वन विभाग ने कॉर्बेट से बाघ लाकर इस कमी को पूरा करने का रास्ता अपनाया है.

पहले प्रयास का हाल

पिछली बार कॉर्बेट से तीन बाघिन और दो नर बाघ राजाजी के पश्चिमी हिस्से में छोड़े गए थे. इस दौरान एक बाघिन ने चार शावकों को जन्म भी दिया था, जो वन्यजीव प्रेमियों के लिए उत्साह का विषय बना. हालांकि दुर्भाग्यवश ये शावक जीवित नहीं रह सके. फिर भी इस प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि बाघ इस नए वातावरण में रह सकते हैं और प्रजनन भी कर सकते हैं.

अब आगे क्या?

हाल ही में कॉर्बेट फाउंडेशन की बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि कॉर्बेट से तीन मादा और दो नर बाघों को राजाजी के पश्चिमी हिस्से में भेजा जाए. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि वन मुख्यालय के माध्यम से इस प्रस्ताव को एनटीसीए के पास भेज दिया गया है और स्वीकृति का इंतजार है. यदि सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो इन पांच नए बाघों के पहुंचने के बाद इस क्षेत्र में बाघों की संख्या दोगुनी होकर 10 तक पहुंच जाएगी.

वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल राजाजी के पश्चिमी हिस्से के बाघों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे पूरे रिजर्व में बाघों का संतुलित वितरण भी सुनिश्चित होगा, जो लंबे समय में प्रजाति के संरक्षण की दृष्टि से बेहद अहम साबित हो सकता है.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 21 Jun 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Rajaji Tiger Reserve UTTARAKHAND NEWS
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