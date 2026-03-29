देहरादून में बड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क का भंडाफोड़, करोड़ों की साइबर ठगी से जुड़ा गिरोह पकड़ा

देहरादून में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देश के एक बड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. उत्तराखंड एसटीएफ की इस कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो पिछले 3-4 वर्षों से देशभर में फैले साइबर ठगी के नेटवर्क से जुड़े थे.

यह पूरी कार्रवाई एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन में और साइबर एएसपी कुश मिश्रा की अगुवाई में की गई. पुलिस के अनुसार, यह गिरोह लोगों को लालच देकर उनके नाम से बैंक खाते खुलवाता था और बाद में इन खातों की खरीद-फरोख्त कर साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराता था.

ठगी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे म्यूल अकाउंट

गिरोह द्वारा संचालित ये म्यूल अकाउंट देशभर में हो रही ऑनलाइन ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे. व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन खातों की जानकारी और डिटेल्स देशभर के साइबर अपराधियों तक पहुंचाई जाती थी, जिससे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा रहा था.

एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक सहित अन्य सामग्री बरामद

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बीएचईएल रानीपुर के पास बैरियर लगाकर एक संदिग्ध वाहन को रोका और जांच की. तलाशी के दौरान भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, मोबाइल फोन और कई बैंकों के डेबिट कार्ड बरामद किए गए. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जो इस बड़े नेटवर्क के संचालन की ओर इशारा करते हैं.

पुलिस का मानना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में इस गिरोह से जुड़े कई और लोगों का खुलासा हो सकता है. यह नेटवर्क देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय था और करोड़ों रुपये की साइबर ठगी को अंजाम दे चुका है. आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए साइबर पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के संगठित साइबर अपराधों पर लगातार नजर रखी जा रही है और भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.