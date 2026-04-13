Dehradun News: PM मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले हाई अलर्ट, देहरादून में हर गली-मोहल्ले में जवान तैनात
Dehradun News In Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून की सड़क-चौराहे पर कड़ी नजर और हर गली-मोहल्ले में सुरक्षाकर्मियों को तैनात कर दिया है.
देहरादून में इन दिनों कुछ अलग ही माहौल है. सड़कों पर वर्दीधारी जवान, चौराहों पर कड़ी नजर और हर गली-मोहल्ले में सुरक्षाकर्मियों मौजूद है. यह सब किसी आम दिन की तस्वीर नहीं है. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने जो तैयारी की है, उसने देहरादून को एक मजबूत सुरक्षा घेरे में ला खड़ा किया है. आईजी गढ़वाल परिक्षेत्र ने तमाम तैयारियों का खुद जायजा लेते हुए कहा कि 'इस बार सुरक्षा में एक भी चूक की गुंजाइश नहीं है'.
360 डिग्री सुरक्षा, हर कोण पर पैनी नजर
आईजी ने बताया कि इस बार की सुरक्षा व्यवस्था को 360 डिग्री पर कसा गया है. इसका सीधा मतलब है कि कोई भी दिशा, कोई भी कोण सुरक्षा के दायरे से बाहर नहीं है. ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक हर स्तर पर निगरानी की पुख्ता व्यवस्था की गई है. पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर हजारों पुलिसकर्मियों और पीएसी की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है. स्थानीय पुलिस, खुफिया तंत्र और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां एकजुट होकर भी काम कर रही हैं.
प्रधानमंत्री जिस रूट से गुजरेंगे, उस पर सुरक्षा का ऐसा घेरा बना दिया गया है कि परिंदा भी पर न मार सके. रूट के आसपास के संवेदनशील स्थानों की पहले से पहचान कर ली गई है और वहां विशेष तैनाती भी की गई है.
आम आदमी की मुश्किल का भी रखा गया खयाल
वीवीआईपी दौरों में अक्सर सबसे ज्यादा दिक्कत उन आम लोगों को उठानी पड़ती है, जिनका काम से, अस्पताल से या किसी जरूरी काम से निकलना मजबूरी होती है. इस बार पुलिस ने इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया है.
एक स्मार्ट ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है, जिसमें वैकल्पिक मार्गों की पूरी जानकारी पहले से ही जनता के बीच पहुंचाई जा रही है. कौन सा रास्ता कब बंद रहेगा और उसकी जगह कौन सा रास्ता अपनाना है. यह सब पहले से तय कर दिया गया है ताकि शहर में अनावश्यक जाम न लगे.
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Source: IOCL