'मेरा भाई कब आएगा?' दून अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में 2 माह से अपनों का इंतजार कर रहा गुुलशन

देहरादून स्थित दून अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में एक ऐसी तस्वीर रोज देखी जा सकती है, जो इंसानियत को झकझोर कर रख देती है. अस्पताल के एक बेड पर बैठा 12 साल का मासूम गुलशन, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर मासूमियत लिए आज भी अपने भाई का इंतजार कर रहा है. यह इंतजार अब दो महीने का हो चुका है, लेकिन उसका भाई लौटकर नहीं आया.

बताया गया कि हरिद्वार का रहने वाला गुलशन 3 दिसंबर को अपने बड़े भाई के साथ दून अस्पताल पहुंचा था. गुलशन की जांघ की हड्डी में गंभीर समस्या थी, जिसके लिए ऑपरेशन जरूरी था. भाई उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया, भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक उसका ऑपरेशन भी किया. ऑपरेशन के बाद गुलशन को ऑर्थो वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन इलाज के महज दो दिन बाद ही उसका भाई उसे अस्पताल में अकेला छोड़कर चला गया.

गुलशन की मासूम पूछताछ कर देती है नम

हालांकि, शुरुआत में नर्सिंग स्टाफ को लगा कि शायद किसी जरूरी काम से गया होगा और लौट आएगा. लेकिन जब दिन बीतते गए और कोई वापस नहीं आया, तो स्टाफ को चिंता होने लगी. गुलशन हर आने-जाने वाले से एक ही सवाल करता रहा-“मेरा भाई कब आएगा?” उसकी यह मासूम पूछताछ नर्सों और कर्मचारियों की आंखें नम कर देती है.

गुलशन के परिजनों को नहीं लगा सुराग

नर्सिंग स्टाफ ने भाई द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल की, लेकिन हर बार फोन बंद या बेकार निकला. शक गहराने पर अस्पताल प्रशासन को सूचना दी गई और पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई. जांच के बावजूद अब तक गुलशन के परिजनों का कोई सुराग नहीं लग पाया है.

इस बीच, दून अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ ही गुलशन का सहारा बना हुआ है. कोई उसे खाना खिलाता है, कोई दवा देता है, तो कोई उसके पास बैठकर उससे बातें करता है ताकि वह खुद को अकेला महसूस न करे. अस्पताल का वार्ड उसके लिए घर बन गया है, और स्टाफ उसका परिवार.

मामले की गंभीरता को देखते हुए नर्सिंग स्टाफ ने दून अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को एक प्रार्थना पत्र सौंपा है. इसमें गुलशन के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसे किसी अनाथालय या बाल संरक्षण संस्था के माध्यम से गोद दिए जाने का अनुरोध किया गया है.

कब खत्म होगा गुलशन का इंतजार?

गुलशन आज भी रोज दरवाजे की ओर देखता है, शायद उसका भाई लौट आए. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह इंतजार कभी खत्म होगा? दून अस्पताल का यह मासूम बच्चा अब सिर्फ इलाज का नहीं, बल्कि इंसानियत और संवेदनशील व्यवस्था का भी इम्तिहान बन चुका है.