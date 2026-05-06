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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: अब छिप नहीं पाएंगे IAS अफसरों के भ्रष्टाचार के मामले, RTI से मिलेगी जानकारी, सूचना आयोग का बड़ा फैसला

Dehradun News: अब छिप नहीं पाएंगे IAS अफसरों के भ्रष्टाचार के मामले, RTI से मिलेगी जानकारी, सूचना आयोग का बड़ा फैसला

Dehradun News In Hindi: राज्य सूचना आयोग ने पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. जिसमें आईएएस अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी आरटीआई के तहत प्राप्त कर सकेंगे.

By : दानिश खान | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 06 May 2026 01:49 PM (IST)
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देहरादून से सामने आई एक अहम खबर में राज्य सूचना आयोग ने पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए साफ किया है कि अब आईएएस अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी आम नागरिक सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त कर सकेंगे. आयोग का यह फैसला प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करने वाला माना जा रहा है.

नागरिकों को उपलब्ध होगी अधिकारियों की जानकारी

आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि यदि किसी लोकसेवक, विशेषकर आईएएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो चुका है या फिर राज्य सरकार ने उसके खिलाफ जांच की अनुमति दे दी है, तो उससे जुड़ी जानकारी नागरिकों को उपलब्ध कराई जा सकती है. इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि अब भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को पूरी तरह गोपनीय नहीं रखा जा सकेगा और जनता को भी इसकी जानकारी मिल सकेगी.

हालांकि आयोग ने अपने आदेश में कुछ जरूरी शर्तें भी जोड़ी हैं. यदि किसी मामले की जांच अभी जारी है और सूचना सार्वजनिक करने से जांच प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है, तो संबंधित विभाग उस जानकारी को देने से मना कर सकता है. इस तरह आयोग ने पारदर्शिता और जांच की निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है.

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कुशला नंद की अपील के दौरान सुनाया फैसाला

यह फैसला राज्य सूचना आयुक्त कुशला नंद ने एक अपील की सुनवाई के दौरान सुनाया. यह अपील संजीव चतुर्वेदी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी मामले में अदालत में मुकदमा चल रहा है, तो उससे संबंधित जानकारी भी आरटीआई के तहत दी जा सकती है.

वहीं, फाइल नोटिंग को लेकर आयोग ने अलग रुख अपनाया है. आदेश में कहा गया है कि फाइल नोटिंग विभागीय आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है, इसलिए इसे सार्वजनिक करना अनिवार्य नहीं है. इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आरटीआई के तहत हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं होगी और कुछ संवेदनशील सूचनाओं को गोपनीय रखा जा सकता है.

नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में लिया गया फैसला

इसके अलावा आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि मांगी गई जानकारी किसी अन्य जांच एजेंसी से संबंधित है, तो उसे साझा करने से पहले संबंधित एजेंसी की अनुमति लेना आवश्यक होगा. इस प्रावधान का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बनाए रखना और गोपनीय सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकना है.

अब तक यह माना जाता रहा है कि लोकसेवकों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने से उनके कार्य पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन इस फैसले के बाद स्थिति बदल सकती है. यह निर्णय प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जनभागीदारी को भी मजबूत करेगा. कुल मिलाकर, आयोग का यह फैसला आम नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे न केवल सरकारी कामकाज पर निगरानी बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार के मामलों में जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी.

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Published at : 06 May 2026 01:49 PM (IST)
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