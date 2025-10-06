देहरादून: स्कूल में बच्चों से कराई मजदूरी, बजरी को परांतों में भरकर ढो रहे हैं मासूम

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से बालश्रम का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो गया है. वायरल वीडियो बंजारा वाला स्थित एक स्कूल का बताया जा रहा है, जो किसी ने अपनी छत से बनाकर वायरल किया है. इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे छोटे-छोटे मासूम बच्चों से मजदूर जैसा काम करवाया जा रहा है. वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बच्चे बजरी को परांतों में भरकर ढोने का काम कर रहे हैं.

वहीं जब वायरल वीडियो के संबंध में एबीपी लाइव की टीम ने डायरेक्टर एजुकेशन से बातचीत की. डायरेक्टर एजुकेशन मुकुल सती ने इस विषय पर एबीपी लाइव से कहा कि वीडियो उनके अभी संज्ञान में आया है. उन्होंने इस विषय पर जिला शिक्षा अधिकारी को संज्ञान लेने को कहा है. उन्होंने इस मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.

वीडियो पर बोलने से बचते नजर आए शिक्षा मंत्री

वही, इस विषय पर जब एबीपी लाइव की टीम ने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से बात की तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बारे में आप डायरेक्टर एजुकेशन से बात कर लीजिए. मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलूंगा.

पहले आ चुके हैं बालश्रम के मामले

बता दें कि इससे पहले एक और वीडियो सामने आया था जहां मास्टर साहब बच्चों से अपनी गाड़ी धुलवा रहे थे. इस प्रकार के वीडियो लगातार उत्तराखंड से सामने आ रहे हैं. उत्तराखंड में बालश्रम के खिलाफ सरकार व प्रशासन की तरफ से समय-समय पर अभियान चलाए जाते रहे हैं. लेकिन राजधानी देहरादून से सामने आई इस वीडियो इस अभियान को ठेंगा दिखा दिया है.

ऐसे वीडियो देखकर साफ तौर पर लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने से ज्यादा प्रदेश में शिक्षा देने वाले गुरु जी की ट्रेनिंग कराने की जरूरत है, जबकि इस सब के लिए शिक्षा विभाग को यह देखना होगा कि छोटे-छोटे मासूम बच्चों से इस प्रकार से मजदूरी कराना किस हद तक सही है. क्या उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत इस विषय पर ना बोलकर अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है.