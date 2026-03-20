देहरादून नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को अल्टीमेटम, 31 मार्च तक करें जमा

देहरादून नगर निगम बकाया टैक्स वसूलने के लिए मुहीम में जुट गया है, नगर निगम की टीमें सड़कों पर उतर चुकी हैं. नगर निगम के कर्मचारी वार्डों में पहुंचकर बकायादारों को संदेश दे रहे हैं कि हाउस टैक्स (संपत्ति कर) जमा करने के लिए संदेश दे रहे हैं. निगम कर्मचारी बाकायदारों को यह भी बता रहे हैं कि अगर टैक्स जमा नहीं किया तो कई गुना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा.

नए वित्तीय वर्ष की दहलीज पर खड़े निगम के लिए यह वसूली अभियान सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि असली परीक्षा है. नगर आयुक्त नमामी बंसल ने इस साल 75 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया था. अब तक करीब 52 करोड़ की वसूली हो चुकी है, लेकिन अभी भी 14 करोड़ का अंतर बाकी है. इसी अंतर को पाटने के लिए निगम ने आखिरी दस दिनों में टैक्स निरीक्षकों के साथ-साथ बाबू और ऑपरेटर तक को मैदान में उतार दिया है. शहर की सवा लाख से अधिक आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की जांच की जा रही है. निगम का इरादा साफ है इस बार कोई भी टैक्सदाता बचकर न निकले.

देर की तो समझो गए ब्याज का गणित समझिए

जो लोग सोच रहे हैं कि अप्रैल में भर देंगे, उन्हें यह आंकड़े जरूर देखने चाहिए. 1 अप्रैल से चालू वर्ष के बकाए पर 12.5% ब्याज लगना शुरू हो जाएगा. और अगर बकाया पुराना है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है

एक साल पुराना बकाया — 24% ब्याज

दो साल पुराना — 36% ब्याज

तीन साल पुराना — 48% ब्याज

चार साल या उससे ज्यादा — 60% तक ब्याज

इतना ही नहीं, समय पर टैक्स भरने वालों को जो 20% की छूट मिलती है, वह भी 31 मार्च के बाद हाथ से निकल जाएगी. यानी एक तरफ छूट जाएगी, दूसरी तरफ ब्याज चढ़ेगा

दरवाजे पर आई टीम, रसीद दिखाओ और हिसाब करो

निगम की टीमें इस बार महज नोटिस चिपकाकर नहीं लौट रहीं. वे सीधे लोगों से पुरानी टैक्स रसीदें मांग रही हैं, बकाए का मौके पर आकलन कर रही हैं और जरूरत पड़ी तो उसी वक्त नोटिस भी थमा रही हैं. दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है. खास फोकस उन कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स पर है जहां अब तक बड़ी संख्या में लोग टैक्स के दायरे से ही बाहर थे.

नए मकान भी अब नहीं बचेंगे

शहर में ऐसे कई नए मकान और कमर्शियल बिल्डिंग हैं जो अब तक निगम के रिकॉर्ड में नहीं थे. ऐसे भवन मालिकों से रजिस्ट्री के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और उसी तारीख से टैक्स का निर्धारण कर तत्काल भुगतान की मांग की जा रही है. निगम की नजर में अब कोई भी नई इमारत 'अनदेखी' नहीं रहेगी.

ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान का विकल्प

निगम ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भुगतान में कोई परेशानी न हो. स्वकर प्रणाली के जरिए ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा पहले से मौजूद है. साथ ही टीमें मौके पर ही फार्म भरवाकर ऑफलाइन प्रक्रिया भी पूरी कर रही हैं.

50 हजार मकानों पर अभी भी रोक

हालांकि, शहर की 129 बस्तियों में बने करीब 50 हजार मकानों पर टैक्स वसूली अभी भी ठप है. कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के चलते यह स्थिति बनी हुई है. रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे फ्लड जोन तथा एलिवेटेड रोड जैसी योजनाओं से जुड़ी तकनीकी अड़चनें भी इसकी वजह हैं.