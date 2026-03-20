हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को अल्टीमेटम, 31 मार्च तक करें जमा

देहरादून नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को अल्टीमेटम, 31 मार्च तक करें जमा

Dehradun News In Hindi: बकाया संपत्ति कर वसूली के लिए देहरादून नगर निगम कर्मचारी लोगों के घर पर दस्तक दे रहे हैं और टैक्स जमा करने के लिए संदेश दे रहे हैं.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 20 Mar 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून नगर निगम बकाया टैक्स वसूलने के लिए मुहीम में जुट गया है, नगर निगम की टीमें सड़कों पर उतर चुकी हैं. नगर निगम के कर्मचारी वार्डों में पहुंचकर बकायादारों को संदेश दे रहे हैं कि हाउस टैक्स (संपत्ति कर) जमा करने के लिए संदेश दे रहे हैं. निगम कर्मचारी बाकायदारों को यह भी बता रहे हैं कि अगर टैक्स जमा नहीं किया तो कई गुना ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा.

नए वित्तीय वर्ष की दहलीज पर खड़े निगम के लिए यह वसूली अभियान सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि असली परीक्षा है. नगर आयुक्त नमामी बंसल ने इस साल 75 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया था. अब तक करीब 52 करोड़ की वसूली हो चुकी है, लेकिन अभी भी 14 करोड़ का अंतर बाकी है. इसी अंतर को पाटने के लिए निगम ने आखिरी दस दिनों में टैक्स निरीक्षकों के साथ-साथ बाबू और ऑपरेटर तक को मैदान में उतार दिया है. शहर की सवा लाख से अधिक आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की जांच की जा रही है. निगम का इरादा साफ है इस बार कोई भी टैक्सदाता बचकर न निकले.

देर की तो समझो गए ब्याज का गणित समझिए

जो लोग सोच रहे हैं कि अप्रैल में भर देंगे, उन्हें यह आंकड़े जरूर देखने चाहिए. 1 अप्रैल से चालू वर्ष के बकाए पर 12.5% ब्याज लगना शुरू हो जाएगा. और अगर बकाया पुराना है तो मामला और भी गंभीर हो जाता है

एक साल पुराना बकाया — 24% ब्याज

दो साल पुराना — 36% ब्याज

तीन साल पुराना — 48% ब्याज

चार साल या उससे ज्यादा — 60% तक ब्याज

इतना ही नहीं, समय पर टैक्स भरने वालों को जो 20% की छूट मिलती है, वह भी 31 मार्च के बाद हाथ से निकल जाएगी. यानी एक तरफ छूट जाएगी, दूसरी तरफ ब्याज चढ़ेगा

दरवाजे पर आई टीम, रसीद दिखाओ और हिसाब करो

निगम की टीमें इस बार महज नोटिस चिपकाकर नहीं लौट रहीं. वे सीधे लोगों से पुरानी टैक्स रसीदें मांग रही हैं, बकाए का मौके पर आकलन कर रही हैं और जरूरत पड़ी तो उसी वक्त नोटिस भी थमा रही हैं. दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है. खास फोकस उन कॉलोनियों और अपार्टमेंट्स पर है जहां अब तक बड़ी संख्या में लोग टैक्स के दायरे से ही बाहर थे.

नए मकान भी अब नहीं बचेंगे

शहर में ऐसे कई नए मकान और कमर्शियल बिल्डिंग हैं जो अब तक निगम के रिकॉर्ड में नहीं थे. ऐसे भवन मालिकों से रजिस्ट्री के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और उसी तारीख से टैक्स का निर्धारण कर तत्काल भुगतान की मांग की जा रही है. निगम की नजर में अब कोई भी नई इमारत 'अनदेखी' नहीं रहेगी.

ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान का विकल्प

निगम ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भुगतान में कोई परेशानी न हो. स्वकर प्रणाली के जरिए ऑनलाइन टैक्स भरने की सुविधा पहले से मौजूद है. साथ ही टीमें मौके पर ही फार्म भरवाकर ऑफलाइन प्रक्रिया भी पूरी कर रही हैं.

50 हजार मकानों पर अभी भी रोक

हालांकि, शहर की 129 बस्तियों में बने करीब 50 हजार मकानों पर टैक्स वसूली अभी भी ठप है. कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के चलते यह स्थिति बनी हुई है. रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे फ्लड जोन तथा एलिवेटेड रोड जैसी योजनाओं से जुड़ी तकनीकी अड़चनें भी इसकी वजह हैं.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read More
Published at : 20 Mar 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Dehradun News Dehradun Municipal Corporation UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को अल्टीमेटम, 31 मार्च तक करें जमा
देहरादून नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स बकायादारों को अल्टीमेटम, 31 मार्च तक करें जमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीमियम Petrol 2 रुपये, इंडस्ट्रियल डीजल के 22 रुपये बढ़े दाम, AIMIM और सपा की आई पहली प्रतिक्रिया
प्रीमियम Petrol 2 रुपये, इंडस्ट्रियल डीजल के 22 रुपये बढ़े दाम, AIMIM और सपा की आई पहली प्रतिक्रिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: धामी कैबिनेट में मदन कौशिक की वापसी, हरिद्वार के कद्दावर नेता चौथी बार बने मंत्री
उत्तराखंड: धामी कैबिनेट में मदन कौशिक की वापसी, हरिद्वार के कद्दावर नेता चौथी बार बने मंत्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में मौसम का कहर, तेज हवाओं और बर्फबारी की दोहरी मार, जानें IMD का अपडेट
उत्तराखंड में मौसम का कहर, तेज हवाओं और बर्फबारी की दोहरी मार, जानें IMD का अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Alvida Jumma 2026:भारत में मातम, आक्रोश! खामनेई की मौत के विरोध में शिया समुदाय का 'ब्लैक प्रोटेस्ट'
Protest in Israel: EID से पहले अल-अक्सा मस्जिद में फूटा स्थानीयों का गुस्सा! | Donald Trump
US Israel Iran War: खाड़ी देशों में छिड़ेगी Nuclear War? WHO के बयान से हड़कंप | Middle East | Trump
US Israel Iran War: अमेरिका ने सैन्य अभियान में खर्च किए 25 बिलियन डॉलर | Donald Trump l Middle East
ईरान-इजरायल युद्ध का 21वां दिन..तबाही जबरदस्त | Iran US War | Israel attacks Iran | Khamenei | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Oil Producing Countries: सबसे ज्यादा तेल उत्पादन वाले 10 देशों की ये रही लिस्ट, टॉप पर कौन, भारत का नंबर कितना?
सबसे ज्यादा तेल उत्पादन वाले 10 देशों की ये रही लिस्ट, टॉप पर कौन, भारत का नंबर कितना?
बिहार
जीतन राम मांझी के बयान पर RJD ने कहा- 'एक अनार 100 बीमार', BJP बोली- 'बिहार का CM…'
जीतन राम मांझी के बयान पर RJD ने कहा- 'एक अनार 100 बीमार', BJP बोली- 'बिहार का CM…'
इंडिया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
क्रिकेट
IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर
IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, देखें वैभव सूर्यवंशी किस नंबर पर
ओटीटी
Friday OTT Release: 'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड को बना देंगी धमाकेदार
'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
विश्व
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
हेल्थ
Constipation Relief Tips: क्या सुबह-सुबह पानी पीने से सच में बन जाता है प्रेशर, कितनी सच है यह बात?
क्या सुबह-सुबह पानी पीने से सच में बन जाता है प्रेशर, कितनी सच है यह बात?
यूटिलिटी
कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?
कहीं आपके नाम पर भी तो नहीं जमा है अनक्लेम्ड अमाउंट, ऐसे कर सकते हैं पता?
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget