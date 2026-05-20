SC के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम कसेगा आवारा कुत्तों पर शिकंजा, शेल्टर होम में होगा रखरखाव

देहरादून की सड़कों, बाजारों और मोहल्लों में आवारा कुत्तों का आतंक अब किसी से छुपा नहीं है. स्कूल जाते बच्चे हों, सुबह की सैर पर निकले बुजुर्ग हों या रात को घर लौटते राहगीर हर कोई इस खतरे से दो-चार होता रहा है. मगर, अब सुप्रीम कोर्ट के एक कड़े फैसले ने इस मामले पर प्रशासन की जवाबदेही तय कर दी है और देहरादून नगर निगम भी हरकत में आ गया है.

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक बुनियादी बात रेखांकित की है कि हर नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर बिना किसी भय के चलने-फिरने का अधिकार है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के दायरे में आता है. इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी स्कूल के गेट पर, अस्पताल के बाहर, बस अड्डे या रेलवे स्टेशन पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और लोग उनसे डरे-सहमे हैं, तो यह प्रशासन की विफलता है और अब इसकी कीमत चुकानी होगी.

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लापरवाह अधिकारियों पर हो सकती है अवमानना की कार्रवाई

अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो अधिकारी इन आदेशों का पालन करेंगे उन्हें कानूनी संरक्षण मिलेगा, और जो लापरवाही बरतेंगे उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो सकती है. सभी हाईकोर्ट को अपने-अपने क्षेत्रों में इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है.

अब पकड़े गए कुत्ते उसी जगह पर नहीं छोड़े जाएंगे वापस

अब तक यह था कि आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें वहीं छोड़ दिया जाता था जहां से उठाया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सार्वजनिक स्थलों से पकड़े गए कुत्तों को अब शेल्टर होम में रखा जाएगा. इसके साथ ही अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पर्याप्त संख्या में डाग शेल्टर होम बनाने के निर्देश दिए हैं. रेबीज से संक्रमित और बेहद आक्रामक कुत्तों के मामले में और भी सख्त कदम उठाने का संकेत दिया गया.

देहरादून में हमलों की घटनाओं ने बढ़ाई थी चिंता

देहरादून में पिछले कुछ महीनों में आवारा और पालतू दोनों तरह के आक्रामक कुत्तों के हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. बच्चों और बुजुर्गों पर हमले तो होते ही रहे, लेकिन जनगणना सर्वे के दौरान एक शिक्षिका पर रॉटविलर कुत्ते के हमले ने इस मुद्दे को नई गंभीरता दे दी. इस घटना के बाद से शहर में पालतू खूंखार नस्लों को लेकर भी सवाल उठने लगे थे.

नगर निगम ने कसी कमर, शंकरपुर में बनेगा बड़ा शेल्टर

देहरादून नगर निगम ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. योजना यह है कि सार्वजनिक स्थानों से आक्रामक कुत्तों को पकड़कर उन्हें दोबारा उसी इलाके में न छोड़ा जाए. इसके लिए शंकरपुर में एक बड़े डाग शेल्टर का निर्माण प्रस्तावित है. साथ ही केदारपुर स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर को भी अपग्रेड किया जा रहा है. निगम अब यह भी तय करेगा कि किन आधारों पर किसी कुत्ते को 'खूंखार' या 'अत्यधिक आक्रामक' की श्रेणी में रखा जाएगा, और ऐसे मामलों में आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्साधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी गंभीरता से पालन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शासन से विस्तृत दिशा-निर्देश मिलते ही जरूरी कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी निगम ने कोर्ट के निर्देशों पर सख्त बायलाज के तहत काम किया गया है.

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