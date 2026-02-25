देहरादून के एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान यात्री के बैग में मिला कारतूस, पुलिस ने दर्ज किया केस

देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर 24 फरवरी को उस वक्त सनसनी फैल गई जब बेंगलुरु जाने वाली एक फ्लाइट के यात्री के बैग से 7.62 एमएम का जिंदा कारतूस बरामद हुआ. इंडिगो की फ्लाइट 6E 6136 देहरादून से बेंगलुरु के लिए रवाना होने वाली थी. 180 सीटों वाली इस फ्लाइट के यात्रियों के सामान की रूटीन स्क्रीनिंग चल रही थी. AAICLAS के स्कैनर ऑपरेटर की नजर होल्ड बैगेज की एक्स-रे जांच के दौरान एक संदिग्ध चीज पर पड़ी. स्कैन में जो आकृति उभरी, वह किसी भी सुरक्षाकर्मी को तुरंत सतर्क कर देने के लिए काफी थी

संदिग्ध बैग की पहचान 19 साल के आलोक चंद के रूप में हुई. जब CISF के अधिकारियों ने उसे रोककर पूछताछ शुरू की, तो उसने जो दलील दी वह सुनकर अधिकारी भी एक पल के लिए चौंक गए. आलोक ने बताया कि यह कारतूस उसके दादा का है, जो सेना से रिटायर्ड हैं. दावा यह था कि कारतूस बैग में कहीं फंसा हुआ था और उसे इसकी भनक तक नहीं थी. जब अधिकारियों ने कहा कि ठीक है तो हथियार का लाइसेंस दिखाइए तो आलोक के पास कोई जवाब नहीं था, न लाइसेंस, न कोई और कागज.

पुलिस में मुकदमा, बाद में मिली जमानत

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तुरंत जॉली ग्रांट पुलिस चौकी को सूचित किया. एयरपोर्ट प्रशासन की लिखित शिकायत पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और आलोक को डोईवाला थाने ले जाया गया. थाने में पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुँची कि युवक की कहानी में कुछ सच्चाई जरूर है. कारतूस सच में बैग में अंदर फंसा हुआ मिला था और युवक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली. इसे जानबूझकर की गई हरकत नहीं मानते हुए पुलिस ने उसे वहीं से जमानत दे दी.

