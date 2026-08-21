देहरादून में ग्लोबल मीट 2026, जुटेंगे देश-दुनिया के युवा वैज्ञानिक

देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में इस साल ग्लोबल जियो-रिसर्च स्कॉलर्स मीट को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने की तैयारी है. नवंबर में होने वाले आयोजन में देश के साथ विदेशी शोधकर्ता भी जुड़ेंगे और भू-विज्ञान से जुड़े शोध को सामाजिक व पर्यावरणीय चुनौतियों से जोड़ने पर चर्चा होगी.

करीब एक दशक से हो रहा आयोजन

देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट की मेजबानी मेंग्लोबल जियो-रिसर्च स्कॉलर्स मीट करीब एक दशक से युवा भू-विज्ञान शोधकर्ताओं को मंच देता रहा है. यहां शोधकर्ता अपना काम साझा करने के साथ दूसरे वैज्ञानिकों से सहयोग भी विकसित करते हैं.इस बार आयोजन को ग्लोबल जियो-रिसर्च स्कॉलर्स मीट 2026 का रूप दिया जा रहा है. यह 25 से 27 नवंबर तक देहरादून में आयोजित होगा.

आयोजन का प्रारूप हाइब्रिड रहेगा. भारतीय प्रतिभागी देहरादून में मौजूद रहेंगे, जबकि विदेशी शोधकर्ता ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे.इसका उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना शोध प्रस्तुत करने और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों से सहयोग का अवसर देना है.

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सम्मेलन में टेक्टोनिक्स, सीस्मोलॉजी जैसे विषयों पर होंगे शोध प्रस्तुत

सम्मेलन की थीम 'AVANI, Advancing Vision by Analysis, Networking and Innovation' है. इसमें जियोडायनेमिक्स, टेक्टोनिक्स, जियोकेमिस्ट्री, सेडिमेंटोलॉजी, जियोबायोलॉजी, पेलियोक्लाइमेट, जियोमॉर्फोलॉजी और सीस्मोलॉजी जैसे विषयों पर शोध प्रस्तुत किए जाएंगे. इसके अलावा पर्यावरण भूविज्ञान, भू-आकृति विज्ञान और जोखिम लचीलापन तथा सीस्मोटेक्निक, उपसतह इमेजिंग और क्रस्टल विरूपण जैसे सत्र भी होंगे. इनमें पर्यावरणीय चुनौतियों, आपदा जोखिम और भूकंपीय गतिविधियों से जुड़े शोध पर चर्चा होगी.

कार्यक्रम में तकनीकी सत्र के साथ होगी एप्लीकेशन वर्कशॉप

कार्यक्रम में प्लेनरी टॉक, तकनीकी सत्र, ओरल और पोस्टर प्रेजेंटेशन के साथ एप्लीकेशन वर्कशॉप होगी. हिमालय की तलहटी में एक दिन का फील्ड एक्सकर्शन भी प्रस्तावित है.इससे युवा शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन को वास्तविक भू-परिस्थितियों से जोड़ने का मौका मिलेगा.

उत्तराखंड हिमालयी भू-विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है. ऐसे में देहरादून में देश-विदेश के युवा शोधकर्ताओं का जुटना राज्य के लिए भी अहम है. खास बात यह है कि आयोजन में मौलिक भू-विज्ञान के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से जुड़े अनुप्रयुक्त शोध पर भी जोर दिया जाएगा.

वाडिया का आयोजन अब वैश्विक मंच पर

वाडिया इंस्टीट्यूट के अनुसार यह आयोजन National NGRSM से Global GGRSM की ओर बढ़ने का हिस्सा है. इससे भारतीय शोधकर्ताओं को विदेशी वैज्ञानिकों के साथ सीधे संवाद और सहयोग का अवसर मिलेगा वहीं, विदेशी शोधकर्ताओं के लिए हिमालय और भारतीय भू-विज्ञान से जुड़े अध्ययन को समझने का मंच तैयार होगा. आयोजन 25 से 27 नवंबर 2026 तक देहरादून में होगा. 21 अगस्त से एब्स्ट्रेक्ट और रजिस्ट्रेशन शुरू होने की जानकारी है, जबकि Abstract जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर रखी गई है.

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