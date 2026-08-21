Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून में ग्लोबल मीट 2026, जुटेंगे देश-दुनिया के युवा वैज्ञानिक

देहरादून में ग्लोबल मीट 2026, जुटेंगे देश-दुनिया के युवा वैज्ञानिक

Dehradun News In Hindi: देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में इस साल ग्लोबल जियो-रिसर्च स्कॉलर्स मीट को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने की तैयारी है. इसमें देश के साथ विदेशी शोधकर्ता भी जुड़ेंगे

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 21 Aug 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में इस साल ग्लोबल जियो-रिसर्च स्कॉलर्स मीट को पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने की तैयारी है. नवंबर में होने वाले आयोजन में देश के साथ विदेशी शोधकर्ता भी जुड़ेंगे और भू-विज्ञान से जुड़े शोध को सामाजिक व पर्यावरणीय चुनौतियों से जोड़ने पर चर्चा होगी.

करीब एक दशक से हो रहा आयोजन

देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट की मेजबानी मेंग्लोबल जियो-रिसर्च स्कॉलर्स मीट करीब एक दशक से युवा भू-विज्ञान शोधकर्ताओं को मंच देता रहा है. यहां शोधकर्ता अपना काम साझा करने के साथ दूसरे वैज्ञानिकों से सहयोग भी विकसित करते हैं.इस बार आयोजन को ग्लोबल जियो-रिसर्च स्कॉलर्स मीट 2026 का रूप दिया जा रहा है. यह 25 से 27 नवंबर तक देहरादून में आयोजित होगा.

आयोजन का प्रारूप हाइब्रिड रहेगा. भारतीय प्रतिभागी देहरादून में मौजूद रहेंगे, जबकि विदेशी शोधकर्ता ऑनलाइन माध्यम से शामिल होंगे.इसका उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना शोध प्रस्तुत करने और दूसरे देशों के वैज्ञानिकों से सहयोग का अवसर देना है.

दिव्या-विभा हत्याकांड में लखनऊ पुलिस का पहला बयान, Whatsapp स्टेटस का किया जिक्र

सम्मेलन में टेक्टोनिक्स, सीस्मोलॉजी जैसे विषयों पर होंगे शोध प्रस्तुत

सम्मेलन की थीम 'AVANI, Advancing Vision by Analysis, Networking and Innovation' है. इसमें जियोडायनेमिक्स, टेक्टोनिक्स, जियोकेमिस्ट्री, सेडिमेंटोलॉजी, जियोबायोलॉजी, पेलियोक्लाइमेट, जियोमॉर्फोलॉजी और सीस्मोलॉजी जैसे विषयों पर शोध प्रस्तुत किए जाएंगे. इसके अलावा पर्यावरण भूविज्ञान, भू-आकृति विज्ञान और जोखिम लचीलापन तथा सीस्मोटेक्निक, उपसतह इमेजिंग और क्रस्टल विरूपण जैसे सत्र भी होंगे. इनमें पर्यावरणीय चुनौतियों, आपदा जोखिम और भूकंपीय गतिविधियों से जुड़े शोध पर चर्चा होगी.

कार्यक्रम में तकनीकी सत्र के साथ होगी एप्लीकेशन वर्कशॉप

कार्यक्रम में प्लेनरी टॉक, तकनीकी सत्र, ओरल और पोस्टर प्रेजेंटेशन के साथ एप्लीकेशन वर्कशॉप होगी. हिमालय की तलहटी में एक दिन का फील्ड एक्सकर्शन भी प्रस्तावित है.इससे युवा शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन को वास्तविक भू-परिस्थितियों से जोड़ने का मौका मिलेगा.

उत्तराखंड हिमालयी भू-विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है. ऐसे में देहरादून में देश-विदेश के युवा शोधकर्ताओं का जुटना राज्य के लिए भी अहम है. खास बात यह है कि आयोजन में मौलिक भू-विज्ञान के साथ सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों से जुड़े अनुप्रयुक्त शोध पर भी जोर दिया जाएगा.

वाडिया का आयोजन अब वैश्विक मंच पर

वाडिया इंस्टीट्यूट के अनुसार यह आयोजन National NGRSM से Global GGRSM की ओर बढ़ने का हिस्सा है. इससे भारतीय शोधकर्ताओं को विदेशी वैज्ञानिकों के साथ सीधे संवाद और सहयोग का अवसर मिलेगा वहीं, विदेशी शोधकर्ताओं के लिए हिमालय और भारतीय भू-विज्ञान से जुड़े अध्ययन को समझने का मंच तैयार होगा. आयोजन 25 से 27 नवंबर 2026 तक देहरादून में होगा. 21 अगस्त से एब्स्ट्रेक्ट और रजिस्ट्रेशन शुरू होने की जानकारी है, जबकि Abstract जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर रखी गई है.

सपा में शामिल हुए दामाद का इमरान मसूद पर हमला, 'अगर आप अखिलेश को...'

About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
Read More
Published at : 21 Aug 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भारी बारिश या भूकंप से भूस्खलन का खतरा, रुक सकती है भागीरथी
भारी बारिश या भूकंप से भूस्खलन का खतरा, रुक सकती है भागीरथी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में फिर 'सांपनाथ' और 'नागनाथ' की एंट्री! केशव मौर्य ने लगाए आरोप
यूपी में फिर 'सांपनाथ' और 'नागनाथ' की एंट्री! केशव मौर्य ने लगाए आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
स्कूल से घर लौट रही 5 साल की बच्ची कुएं में गिरी, तीन घंटे चला रेस्क्यू
स्कूल से घर लौट रही 5 साल की बच्ची कुएं में गिरी, तीन घंटे चला रेस्क्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सड़क किनारे शराब पीने वालों पर चला पुलिस का डंडा, दी सख्त हिदायत
सड़क किनारे शराब पीने वालों पर चला पुलिस का डंडा, दी सख्त हिदायत
Advertisement

वीडियोज

Janhit With Chitra Tripathi: Nripendra Mishra...Champat Rai के टारगेट पर क्यों आए? | Donation Scam
Chirag Paswan Exclusive: CM Samrat को लिखी चिट्ठी का क्या राज? EXCLUSIVE बातचीत में खुला राज!
Sandeep Chadhary: राष्ट्रगीत बहाना...मुस्लिम वोटबैंक पर निशाना? | Vande Mataram Row| BJP | Congress
Sugar Price Hike: चीनी के दाम बढ़े तो सरकार ने कसी लगाम, स्टॉक पर रोक | Breaking | New Price
Chitra Tripathi: 2 छंद Vs 6 छंद, राष्ट्रगीत पर जंग क्योंं? विश्लेषकों का विश्लेषण| Vande Mataram Row
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC नेता सुजीत बोस की जमानत पर बड़ा ट्विस्ट! जज ने खुद को केस से किया अलग
TMC नेता सुजीत बोस की जमानत पर बड़ा ट्विस्ट! जज ने खुद को केस से किया अलग
राजस्थान
आशुतोष रांका पर हमले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, 'CJP का चरित्र...'
आशुतोष रांका पर हमले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, 'CJP का चरित्र...'
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
'रणबीर कपूर से बेहतर', 'रामायण' में यश के 'रावण' लुक पर फिदा हुए हनी सिंह
क्रिकेट
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे इंटरनेशनल में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
इंडिया
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी का अमेरिका दौरा रद्द, केंद्र पर लगाया ये आरोप
विश्व
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
सिंगापुर में भारतीय नागरिक दिवालिया, मजदूरों का बकाया नहीं देने का आरोप
टेक्नोलॉजी
Smartwatch Technology : स्मार्ट वॉच को कैसे पता चलता है आपने 5000 कदम चल लिए, जानें टेक्नोलॉजी
स्मार्ट वॉच को कैसे पता चलता है आपने 5000 कदम चल लिए, जानें टेक्नोलॉजी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
'विवाद पैदा करने की कोशिश' चंपत राय के 9 पन्नों की चिट्ठी पर आया नृपेंद्र मिश्रा का पहला जवाब
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget