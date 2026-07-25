देहरादून FRI परिसर में कार के बोनट में छिपा मिला सांप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (FRI) परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक कार के बोनट के भीतर सांप दिखाई दिया. बोनट खोलते ही सांप तेजी से इंजन के किनारे बने साइड पैनल के अंदर घुस गया और शॉकर के ऊपर जाकर छिप गया. मौके पर मौजूद लोग पहले तो घबरा गए और किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की. सूचना मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

बोनट खुलते ही फुर्ती से छिपा सांप, रेस्क्यू टीम ने निकाला बाहर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार में किसी तकनीकी दिक्कत की आशंका के चलते बोनट खोला गया था. जैसे ही बोनट खुला, इंजन के बीच एक लंबा सांप दिखाई दिया. लोगों की हलचल देखकर वह तेजी से कार के अंदर बने साइड पैनल में घुस गया और शॉकर के ऊपर जाकर छिप गया. इसके बाद आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

सूचना मिलते ही वन विभाग की प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. टीम ने बिना सांप को नुकसान पहुंचाए उसे बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया. कुछ देर की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया. इसके बाद उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया.

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जांच में कार के बोनट से निकला रैट स्नेक

वन विभाग की जांच में पता चला कि कार के बोनट में छिपा सांप रैट स्नेक (धामन) था. यह एक गैर-विषैला सांप होता है और सामान्य परिस्थितियों में इंसानों पर हमला नहीं करता. रैट स्नेक खेतों और आबादी वाले इलाकों में चूहों की संख्या नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे पर्यावरण के लिए भी उपयोगी माना जाता है.

वन विभाग के अनुसार मानसून के दौरान बिलों में पानी भरने और नमी बढ़ने के कारण सांप अक्सर सुरक्षित और गर्म जगहों की तलाश में वाहनों, मकानों या अन्य स्थानों में पहुंच जाते हैं. ऐसे मामलों में लोगों को घबराने या खुद सांप पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए.

वन विभाग की अपील, सांप दिखे तो तुरंत करे संपर्क

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी वाहन, घर या आसपास सांप दिखाई दे तो उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखें और तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम को सूचना दें. बिना प्रशिक्षण के सांप पकड़ने का प्रयास करना व्यक्ति और सांप दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है.

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