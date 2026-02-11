देहरादून के तिब्बती मार्केट में दिनदहाड़े फायरिंग से मचा अफरा-तफरी, युवक की मौके पर मौत

देहरादून में एक के बाद एक हो रही आपराधिक घटनाओं ने राजधानी की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ताजा मामला तिब्बती मार्केट क्षेत्र का है, जहां दिनदहाड़े खुलेआम फायरिंग की गई. हमलावरों की गोलियों का शिकार बने अर्जुन नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.

राजधानी के व्यस्त बाजार क्षेत्र में इस तरह सरेआम गोलीबारी होना देहरादून पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाता है. स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों का कहना है कि शहर में पुलिस की गश्त और खुफिया निगरानी पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई है. पिछले कुछ समय में हत्या, लूट और फायरिंग जैसी वारदातों में बढ़ोतरी ने लोगों के मन में भय का माहौल पैदा कर दिया है.

जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा- पुलिस

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हालांकि, सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं और पुलिस इन पर पहले से लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है.

पुलिस गश्त बढ़ाने की आम नागरिकों की मांग

देहरादून, जिसे शांत और सुरक्षित शहर के रूप में जाना जाता था, वहां बढ़ते अपराधों ने पुलिस की कार्यशैली और रणनीति पर बहस छेड़ दी है. आम नागरिकों की मांग है कि पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, संदिग्ध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाए और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो, ताकि राजधानी में फिर से सुरक्षा और विश्वास का माहौल कायम हो सके.

