हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून शिक्षा निदेशक विवाद: विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मांगी माफी, हड़ताल खत्म करने की अपील

देहरादून शिक्षा निदेशक विवाद: विधायक उमेश शर्मा काऊ ने मांगी माफी, हड़ताल खत्म करने की अपील

Dehradun News In Hindi: विधायक उमेश शर्मा काऊ ने पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि यह प्रकरण जिस तरह सामने आया, वैसा नहीं होना चाहिए था.कर्मियों से काम पर लौटने की अपील की.

26 Feb 2026 02:28 PM (IST)
उत्तराखंड के देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ हुए विवाद और मारपीट के मामले में रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने सार्वजनिक रूप से खेद जताते हुए संबंधित पक्षों से माफी मांगी है. उन्होंने प्रदेशभर के शिक्षकों और कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे आंदोलन समाप्त कर शैक्षणिक कार्यों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाएं.

बुधवार को भाजपा महानगर कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक काऊ ने पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि यह प्रकरण जिस तरह सामने आया, वैसा नहीं होना चाहिए था. उन्होंने कहा, “जाने-अनजाने हुई इस घटना का मुझे बेहद खेद है.” काऊ के अनुसार, वे एक स्कूल का नाम भूमि दानकर्ता के नाम पर रखने के प्रस्ताव की जानकारी लेने के लिए शिक्षा निदेशालय पहुंचे थे.

नोकझोंक के बाद माहौल बिगड़ा

पत्रकारों से बातचीत में उमेश शर्मा काउ ने बताया कि बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और हंगामे की स्थिति बन गई. काऊ ने स्पष्ट किया कि उनका या उनके समर्थकों का उद्देश्य किसी भी प्रकार का विवाद खड़ा करना नहीं था. उन्होंने कहा कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विभाग में इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना सभी के लिए चिंता का विषय है.

कर्मियों से काम पर लौटने की अपील

विधायक ने शिक्षकों और कर्मचारियों से अपील की कि वे इस विवाद को समाप्त कर अपने कार्यस्थलों पर लौटें, ताकि स्कूलों में चल रही परीक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों. उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को संयम और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए.

हिस्ट्रीशीटर के सवाल पर चुप्पी

पत्रकार वार्ता के दौरान उस प्रश्न पर भी उनसे जवाब मांगा गया, जिसमें घटना के समय एक कथित हिस्ट्रीशीटर के उनके साथ मौजूद होने की बात कही जा रही थी. इस पर विधायक स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके. उन्होंने इतना कहा कि जिस दिवंगत व्यक्ति के नाम पर स्कूल का नाम रखने की मांग की जा रही है, वह उस व्यक्ति के मौसा थे, जिसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं.

फिलहाल, इस प्रकरण के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज है. सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे बातचीत और समन्वय से स्थिति कितनी जल्दी सामान्य हो पाती है.

26 Feb 2026 02:27 PM (IST)
Dehradun News Umesh Sharma Kau UTTARAKHAND NEWS
