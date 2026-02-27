'बस 5 रुपये डिलीवरी फीस दे दीजिए...' और खाते से उड़ गए 1.63 लाख रुपये, जानें कैसे हुई ठगी

देहरादून के बसंत विहार इलाके में रहने वाले अरविंद कृष्ण गुप्ता के परिवार के साथ एक ऐसी ठगी हुई जो आजकल आम होती जा रही है — लेकिन जब तक समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर छूटे एक सामान को घर तक पहुंचवाने की कोशिश में परिवार ने 1,63,000 रुपये गंवा दिए.

दरअसल,17 फरवरी 2026 की सुबह गुप्ता परिवार का कुछ सामान जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर छूट गया था. वादी की पत्नी शालिनी गुप्ता ने गूगल पर हवाई अड्डे का नंबर खोजा और जो नंबर मिला, उस पर फोन कर दिया. जब छूटे हुए सामान को लेकर जानकारी दी गई तो उधर से आवाज आई- घबराइए मत, बस पांच रुपये की डिलीवरी फीस दे दीजिए, सामान घर पहुंचा देंगे.

खाते से निकल गए 1 लाख 63 हजार रुपये

इसके बाद पांच रुपये की बात सुनकर किसे शक होता? श्रीमती गुप्ता ने UPI से पांच रुपये भेज दिए. लेकिन ठग ने कहा — पैसे नहीं पहुंचे, दूसरे फोन से दोबारा भेजिए. इस बार श्रीमती गुप्ता ने पति के मोबाइल से पांच रुपये और भेजे. इसके बाद जैसे ही दूसरी बार UPI ट्रांजेक्शन हुई, दोनों फोन हैक हो गए. बैंक से जुड़े सभी ऐप गायब हो गए और सुबह 7:20 बजे से लेकर कुछ ही मिनटों में तीन अलग-अलग बैंक खातों से कुल 1,63,000 रुपये निकाल लिए गए.

तीन खातों से हुई निकासी

ठगों ने एक साथ तीन खातों को निशाना बनाया. अरविंद कृष्ण गुप्ता के ऐक्सेस बैंक खाते से 99,000 रुपये, उन्हीं के इंडसइंड बैंक खाते से 8,000 रुपये, और उनकी शालिनी गुप्ता के इंडसइंड बैंक खाते से 56,000 रुपये ,यानी कुल 1 लाख 63 हजार रुपये साइबर ठगों ने उड़ा लिए है.

रिपोर्ट दर्ज कराने में लगे नौ दिन

गुप्ता ने उसी दिन सुबह 10:45 बजे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी. लेकिन थाने में लिखित तहरीर 20 फरवरी को यानी घटना के नौ दिन बाद. थाना बसंत विहार में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) यानी धोखाधड़ी, और सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 66C (पहचान की चोरी) तथा 66D (कंप्यूटर संसाधनों का इस्तेमाल कर ठगी). जांच निरीक्षक हरिओम राज चौहान को सौंपी गई है.

फर्जी कस्टमर केयर नंबर का जाल

यह मामला उस बढ़ते खतरे की ओर इशारा करता है जिसमें ठग गूगल पर एयरपोर्ट, रेलवे, बैंक और सरकारी दफ्तरों के फर्जी नंबर डाल देते हैं. जरूरतमंद आदमी गूगल पर सर्च करता है, नंबर मिलता है, फोन करता है — और फंस जाता है. पांच रुपये का झांसा देकर UPI ऐप की परमिशन हासिल कर लेना और फिर खाता खाली कर देना — यह पूरा तरीका बेहद सोचा-समझा है.

साइबर विशेषज्ञ बार-बार कहते हैं कि किसी भी सरकारी संस्था का नंबर गूगल से नहीं, उनकी आधिकारिक वेबसाइट से लें. और कभी भी किसी अनजान के कहने पर UPI से एक भी रुपया न भेजें — क्योंकि एक बार ट्रांजेक्शन हुई नहीं कि आपका फोन उनके हाथ का खिलौना बन सकता है.