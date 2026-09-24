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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: महिला को किडनैप करने की कोशिश, सफाईकर्मियों ने ऐसे बचाया

देहरादून: महिला को किडनैप करने की कोशिश, सफाईकर्मियों ने ऐसे बचाया

देहरादून में तीन नकाबपोश बदमाशों ने नालापानी इलाके में एक महिला को जबरन कार में बैठाने की कोशिश की. वहां मौजूद महिला सफाई कर्मियों ने उन्हें झाड़ू व् डंडों से खदेड़ा.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 24 Sep 2026 02:40 PM (IST)
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उत्तराखंड के देहरादून में नालापानी चौक से हिम्मत की एक बड़ी मिसाल सामने आई है. सुबह करीब 7 बजे तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक महिला को जबरन कार में बैठाने की कोशिश की लेकिन मौके पर मौजूद तीन महिला सफाईकर्मियों ने झाड़ू और डंडे के दम पर बदमाशों को खदेड़ दिया और महिला की जान बचा ली.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे. पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है. इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था की भी पोल खोल दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, घटना सहस्त्रधारा रोड स्थित कानन कुंज, नालापानी चौक की है. पीड़ित महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी. तभी काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट कार आई, जिसमें तीन नकाबपोश युवक सवार थे. दो युवक कार से उतरे और महिला को हाथ पकड़कर जबरन कार में डालने लगे. बताया जा रहा है कि एक आरोपी के हाथ में तमंचा भी था. महिला ने हिम्मत जुटाकर शोर मचाना शुरू कर दिया.

महिला की चीख सुनकर पास में झाड़ू लगा रही नगर निगम की तीन महिला सफाईकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंचीं. इनमें माया देवी और उनकी दो साथी शामिल थीं. तीनों ने बिना डरे अपने हाथ में मौजूद झाड़ू के डंडे से कार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से बदमाश घबरा गए, महिला को छोड़कर कार में बैठे और मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने शुरू की जांच 

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना पुलिस को दी गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए हैं और आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

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Input By : अमित गोडियाल

About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 02:40 PM (IST)
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