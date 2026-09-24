देहरादून: महिला को किडनैप करने की कोशिश, सफाईकर्मियों ने ऐसे बचाया

उत्तराखंड के देहरादून में नालापानी चौक से हिम्मत की एक बड़ी मिसाल सामने आई है. सुबह करीब 7 बजे तीन नकाबपोश बदमाशों ने एक महिला को जबरन कार में बैठाने की कोशिश की लेकिन मौके पर मौजूद तीन महिला सफाईकर्मियों ने झाड़ू और डंडे के दम पर बदमाशों को खदेड़ दिया और महिला की जान बचा ली.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी.लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे. पुलिस ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है. इस घटना ने शहर में कानून व्यवस्था की भी पोल खोल दी है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, घटना सहस्त्रधारा रोड स्थित कानन कुंज, नालापानी चौक की है. पीड़ित महिला अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर घर लौट रही थी. तभी काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट कार आई, जिसमें तीन नकाबपोश युवक सवार थे. दो युवक कार से उतरे और महिला को हाथ पकड़कर जबरन कार में डालने लगे. बताया जा रहा है कि एक आरोपी के हाथ में तमंचा भी था. महिला ने हिम्मत जुटाकर शोर मचाना शुरू कर दिया.

महिला की चीख सुनकर पास में झाड़ू लगा रही नगर निगम की तीन महिला सफाईकर्मी दौड़कर मौके पर पहुंचीं. इनमें माया देवी और उनकी दो साथी शामिल थीं. तीनों ने बिना डरे अपने हाथ में मौजूद झाड़ू के डंडे से कार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से बदमाश घबरा गए, महिला को छोड़कर कार में बैठे और मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. मामले की सूचना पुलिस को दी गई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित महिला के बयान दर्ज किए हैं और आसपास लगे CCTV कैमरों को खंगाला जा रहा है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

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