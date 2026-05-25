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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड27 मुकदमे, गैंगस्टर एक्ट और करोड़ों की ठगी, देहरादून में भूमाफिया प्रदीप सकलानी गिरफ्तार

27 मुकदमे, गैंगस्टर एक्ट और करोड़ों की ठगी, देहरादून में भूमाफिया प्रदीप सकलानी गिरफ्तार

Dehradun News In Hindi: देहरादून में जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले प्रदीप सकलानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 25 May 2026 04:25 PM (IST)
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देहरादून में जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले कथित भूमाफिया प्रदीप सकलानी को आखिरकार दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. रायपुर और नेहरू कॉलोनी समेत कई थाना क्षेत्रों में दर्जनों लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले इस आरोपी पर लंबे समय से पुलिस की नजर थी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहाड़ के सीधे-साधे लोगों, सेना के जवानों और दूसरे राज्यों में रह रहे उत्तराखंड मूल के लोगों को निशाना बनाता था और उन्हें देहरादून में सस्ती जमीन दिलाने का लालच देकर करोड़ों रुपये ऐंठता था. अब उसकी गिरफ्तारी के बाद कई पुराने मामलों की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं और बड़ी संख्या में पीड़ित सामने आ रहे हैं.

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कौन है प्रदीप सकलानी?

42 वर्षीय प्रदीप सकलानी का नाम पिछले कई सालों से देहरादून पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है. पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ जमीन धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, विश्वासघात और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर मामलों में 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा दो दर्जन से अधिक चेक बाउंस के मामले भी अलग-अलग अदालतों में लंबित हैं.

इतने मुकदमों के बावजूद वह लंबे समय तक खुलेआम घूमता रहा और लगातार नए लोगों को अपना शिकार बनाता रहा. उसकी गिरफ्तारी के बाद आज भी कई पीड़ित रायपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहे हैं.

30 लाख की ठगी से खुला बड़ा राज

इस मामले का सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब 15 अक्टूबर 2025 को सहस्त्रधारा रोड स्थित विकास लोक निवासी विक्रम सिंह ने थाना रायपुर में शिकायत दी.

शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रदीप सकलानी, अभय कुमार और अजय सजवाण ने ग्राम सौंडा सरोली की जमीन को अपनी बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और जमीन बेचने के नाम पर 30 लाख रुपये एडवांस के तौर पर ले लिए.

जांच में पता चला कि जिस जमीन का सौदा किया गया था, उस पर आरोपियों का कोई अधिकार ही नहीं था. पुलिस के अनुसार फर्जी अनुबंध पत्र तैयार कर पीड़ित को धोखे में रखा गया. जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों द्वारा दिए गए चेक भी बाउंस हो गए. यहीं से पुलिस को पूरे नेटवर्क की गंभीरता का अंदाजा हुआ.

ऐसे बिछाता था ठगी का जाल

पुलिस जांच में सामने आया कि प्रदीप सकलानी बेहद शातिर तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता था. वह खुद को पहाड़ी मूल का बताकर लोगों का भरोसा जीतता था. खासतौर पर सेना के जवान, पहाड़ से जुड़े परिवार और दूसरे राज्यों में रह रहे उत्तराखंड मूल के लोग उसके निशाने पर रहते थे.

वह लोगों को देहरादून के पॉश इलाकों में सस्ती जमीन दिलाने का भरोसा देता था. फिर दूसरों की जमीन दिखाकर उसे अपनी बताता और फर्जी दस्तावेजों के जरिए एडवांस रकम वसूल लेता था.

कई पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने जिंदगीभर की जमा-पूंजी इस उम्मीद में लगा दी थी कि देहरादून में अपना छोटा सा घर बना सकेंगे. लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि जिस जमीन के लिए पैसे दिए गए, उसका असली मालिक कोई और था.

फौजियों और प्रवासियों को बनाता था निशाना

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी खासतौर पर उन लोगों को चुनता था जो लंबे समय से बाहर रह रहे थे और उत्तराखंड लौटकर बसने का सपना देख रहे थे. सेना में तैनात जवानों को वह भरोसे में लेकर कहता था कि आप चिंता मत करो, मैं अपना आदमी हूं. यही भरोसा बाद में लोगों के लिए सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों ने रिटायरमेंट का पूरा पैसा जमीन खरीदने में लगा दिया, लेकिन बाद में उन्हें ठगी का शिकार होना पड़ा. मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही प्रदीप सकलानी लगातार फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी पर SSP देहरादून ने 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था.

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पुलिस से बचने के लिए हर दो-तीन महीने में किराए का मकान बदल देता था. कभी रायपुर, कभी डालनवाला तो कभी दूसरे इलाकों में रहकर वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा. सबसे हैरानी की बात यह रही कि फरार रहने के दौरान भी वह नए जमीन सौदे करता रहा और लोगों को फंसाने में लगा रहा.

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‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत हुई गिरफ्तारी

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए SSP के निर्देश पर रायपुर थाने की विशेष टीम बनाई गई थी. पुलिस टीम लगातार आरोपी की लोकेशन और उसके संपर्कों पर नजर रख रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इनामी आरोपी प्रदीप सकलानी डालनवाला स्थित एकता विहार इलाके में किसी नई संपत्ति के सौदे को लेकर लोगों से बातचीत कर रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने 21 मई 2026 को छापा मारकर प्रदीप सकलानी और उसके साथी अजय सजवाण को गिरफ्तार कर लिया. यानी जिस काम को करते हुए वह सालों तक लोगों को ठगता रहा, आखिरकार उसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

13 साल का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार प्रदीप सकलानी के खिलाफ पहला मामला वर्ष 2013 में दर्ज हुआ था. इसके बाद नेहरू कॉलोनी, पटेलनगर, कैंट, कोतवाली नगर, डालनवाला, रायपुर और बसंत विहार समेत कई थानों में लगातार मुकदमे दर्ज होते गए.

उसके खिलाफ IPC की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120B जैसी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं. साल 2015 में उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई थी. इसके बाद 2020 में भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया. बावजूद इसके उसकी गतिविधियां नहीं रुकीं और वह लगातार नए लोगों को निशाना बनाता रहा.

पुलिस के मुताबिक, केवल नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में ही उसने तीन अलग-अलग मामलों में करीब 3 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि प्रदीप सकलानी अकेले काम नहीं करता था. उसके साथ कई लोग जुड़े हुए थे जो फर्जी दस्तावेज तैयार करने, जमीन दिखाने और सौदे कराने में मदद करते थे.

उसके साथ गिरफ्तार अजय सजवाण के अलावा धर्मपुर वार्ड के पार्षद अमित भंडारी उर्फ दपू का नाम भी इस नेटवर्क में सामने आया है. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि इस नेटवर्क में स्थानीय दलालों, दस्तावेज तैयार करने वालों और कुछ प्रभावशाली लोगों की भी भूमिका हो सकती है.

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प्रदीप सकलानी की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर 13 साल तक इतने मुकदमों के बावजूद वह खुलकर कैसे काम करता रहा? एक तरफ पीड़ित लोग पुलिस और अदालतों के चक्कर काटते रहे, दूसरी तरफ आरोपी लगातार नए लोगों को फंसाता रहा. यही वजह है कि अब लोग पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 25 May 2026 04:25 PM (IST)
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