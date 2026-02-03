देहरादून जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत आबो हवा के लिए मशहूर था, वह अब बदल चुका है. देहरादून में शहरीकरण और वाहन वृद्धि ने एक नए प्रकार की चुनौती खड़ी कर दी है. मेट्रो सिटी जैसी रफ्तार, बढ़ती वाहनों की संख्या और अपर्याप्त सड़क‑इन्फ्रास्ट्रक्चर ने ट्रैफिक की समस्या और सड़क हादसों को चिंताजनक स्तर पर पहुंचा दिया है . देहरादून में हर साल कई लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं और इनमें युवाओं की संख्या विशेष रूप से अधिक है.

देहरादून के भीतर कई क्षेत्रों को 'डेथ जोन' किया गया घोषित

बीते साल 2025 के आंकड़े स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट करते हैं. पिछले साल देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में 54 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुए, जिनमें 31 लोगों की मौत हो गई , जबकि योगनगरी कहे जाने वाले ऋषिकेश में 39 सड़क दुर्घटनाओं में 24 लोगों ने अपनी जान गंवाई. यह आंकड़े केवल आंकड़े नहीं हैं, यह उन परिवारों की टूटती जिंदगियां हैं, जिन पर तेज रफ्तार और लापरवाही भारी पड़ी है.

पुलिस और प्रशासन द्वारा देहरादून शहर के अंतर्गत कई मार्गों को 'डेथ जोन' घोषित किया गया है. इनमें शिमला, बायपास रोड, ऋषिकेश‑हरिद्वार रोड, डोईवाला, ओएनजीसी चौक और आईएसबीटी प्रमुख से शामिल हैं. इन इलाकों में ज्यादातर मौतें ओवरटेकिंग के समय और रात में खराब दृश्यता के कारण हुई हैं. 'डेथ जोन' उस संयोजन का परिणाम हैं जहां उच्च गति, अपर्याप्त सड़क डिजाइन, स्कीमेटिक लेन‑डिवाइडर का अभाव, कम या खराब सिगनल और फुटपाथ/पैदल यात्री इंतजामों की कमी एक साथ मिलती है.

सड़क दुर्घटनाओं के क्या हैं मुख्य कारण-

ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग: तेज रफ्तार का थ्रिल ही अनियंत्रित दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है.

रॉन्ग साइड चलना और गलत ओवरटेक: सीमित दूरी में जोखिम भरे ओवरटेक लेना.

इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी: स्पीड ब्रेकर, मीडियन, फुटपाथ, रैंडम डिवाइडर और सिग्नलिंग का अभाव.

रात में खराब रोशनी और संकेतों की कमी: रात के समय दृश्यता कम होने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ी हैं.

सुरक्षा उपकरणों का अभाव: हेलमेट/सीटबेल्ट का न पहनना.

ड्राइवर की लापरवाही: मोबाइल का उपयोग, शराब का सेवन, अनभिज्ञता.

आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी: दुर्घटना के बाद समय पर बचाव और प्राथमिक उपचार न मिलना.

पुलिस की नई नीति, अब चालान नहीं मुकदमे होंगे दर्ज

देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने स्पष्ट कदम उठाते हुए कहा है कि अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सिर्फ चालान नहीं किया जाएगा, बल्कि आवश्यक मामलों में मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा. पुलिस प्रशासन के इस कदम का लक्ष्य केवल सजा देना ही नहीं बल्कि लोगों की जान बचाना है. मगर कड़ाई अकेले समाधान नहीं हो सकती, यह तभी सफल होगा जब इसे इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुधार और जन जागरूकता के साथ जोड़ा जाए.

सड़क हादसों की चुनौती सिर्फ की पुलिस, नागरिक की भी

देहरादून में बढ़ते सड़क हादसों की चुनौती सिर्फ पुलिस या प्रशासन की नहीं है, यह हर नागरिक की भी जिम्मेदारी है. जब चालक तेजी कम करेंगे, पैदल यात्री नियमों का आदर करेंगे और प्रशासन सड़क को सुरक्षित बनाने के ठोस निवेश करेगा, तभी हम 'डेथ जोन' को सुरक्षित मार्गों में बदल पाएंगे. एसएसपी अजय सिंह का मुकदमे का कदम जरूर सख्त है, पर असली जीत तब होगी जब हम व्यवहार और संरचना दोनों में बदलाव लाएंगे. समय है कि हर व्यक्ति अपनी गति धीमी करें, सुरक्षा उपकरण पहने और एक‑दूसरे की जिंदगी की कद्र करना सीखे. क्योंकि सड़क पर हर सेकंड कीमती है.