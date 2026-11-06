देहरादून: अमित शाह का 2027 चुनाव में जीत का दावा, राहुल गांधी पर लगाया ये आरोप

देहरादून के परेड ग्राउंड में मंच राज्योत्सव का था, लेकिन अमित शाह ने बात सीधे अगले विधानसभा चुनाव की की. उन्होंने कहा कि यहां से राहुल गांधी तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि उत्तराखंड में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसी मंच से भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए बनाए गए कानून का जिक्र किया और अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस को जवाब दिया. इस दौरान 1,475 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ.

राहुल गांधी का नाम लेकर शाह ने क्या कहा?

अमित शाह ने आज परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित जनसभा में बीजेपी की सत्ता में वापसी का दावा किया और समर्थकों से कहा कि उनकी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचनी चाहिए. शाह ने सभा में ‘जय श्रीराम’ के नारे भी लगवाए. 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में शाह का यह बयान प्रदेश बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए सीधा संदेश था कि पार्टी सत्ता में वापसी के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर रही है.

राहुल के छात्र कार्यक्रम पर धामी का पलटवार

धामी ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का जिक्र करते हुए उनके ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को ‘झूठ की गूंज’ करार दिया. उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाया. उन्होंने दावा किया कि इस कानून के बाद युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं.

अंकिता भंडारी हत्याकांड पर धामी ने कहा कि उनकी सरकार ने दोषियों को सजा दिलाई. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह इस मामले में जनता के बीच गलत जानकारी फैला रही है. भर्ती और अंकिता केस पर मुख्यमंत्री का जवाब इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के सवालों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है.

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राज्य आंदोलनकारियों से लेकर उत्तराखंड पुलिस तक

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड को विकसित करने के लिए काम कर रही है. शिक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक विकास प्राधिकरण बनाया है. धामी ने इस फैसले को सभी के लिए समान शिक्षा के अवसर से जोड़ा.

धामी ने उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति निशान मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी. उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने और तीन नए आपराधिक कानून लागू करने जैसे फैसलों का भी जिक्र किया और कहा कि इनसे देश की एकता मजबूत हुई है. चुनाव आयोग और ईवीएम पर उठने वाले सवालों को लेकर धामी ने विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव जीतने पर प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन हार के बाद कभी चुनाव आयोग तो कभी ईवीएम को जिम्मेदार ठहराता है.

कांग्रेस के सवालों का जवाब या 2027 का चुनावी शंखनाद?

इसका जवाब रैली से पहले की गतिविधियों में मिलता है. धामी ने 30 अक्टूबर को पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी का ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान शुरू किया था. इसके बाद 3 नवंबर को रुद्रपुर में सभा हुई. देहरादून की जनसभा से पहले रायपुर, राजपुर, धर्मपुर, कैंट और मसूरी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने बैठकें कीं और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जुटाने पर जोर दिया.

कांग्रेस के उठाए मुद्दों का असर धामी के भाषण में दिखा. उन्होंने भर्ती और अंकिता केस पर सीधे जवाब दिया. वहीं, शाह ने प्रदेश में पहले से चल रहे अभियान को राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन दिया और राजधानी से सत्ता में वापसी का लक्ष्य सामने रखा. इस लिहाज से परेड ग्राउंड की सभा 2027 के लिए बीजेपी का बड़ा चुनावी संदेश थी.

बीजेपी को कहां मिल सकती है बढ़त

बीजेपी को इस सभा से दो फायदे मिल सकते हैं. पहला, राजधानी और आसपास के पांच विधानसभा क्षेत्रों में रैली के लिए सक्रिय हुए कार्यकर्ताओं के पास अब मतदाताओं से संपर्क आगे बढ़ाने का मौका है. दूसरा, राज्योत्सव में 1,475 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के बाद पार्टी क्षेत्रवार बता सकती है कि कौन से काम पूरे हुए और किनकी शुरुआत की गई. भर्ती पर धामी के जवाब ने सरकार को युवाओं के बीच अपना पक्ष रखने का आधार भी दिया.

कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि उसे अब उन मुद्दों पर मुख्यमंत्री के सार्वजनिक जवाब का भी सामना करना होगा, जिनके सहारे वह सरकार पर दबाव बनाना चाहती है. भर्ती पर बहस आगे बढ़ती है तो उसे बताना होगा कि किन परीक्षाओं या नियुक्तियों को लेकर युवाओं की शिकायतें बाकी हैं. महिला सुरक्षा पर उसे स्पष्ट करना होगा कि अंकिता केस में दोषियों को मिली सजा के बाद सरकार से उसकी आगे की मांग क्या है. बीजेपी की बढ़त इस बात पर निर्भर करेगी कि वह परेड ग्राउंड से उठे संदेश को बूथ तक कितनी मजबूती से ले जाती है और सरकार के काम को स्थानीय उदाहरणों के साथ मतदाताओं के सामने रख पाती है.