देहरादून एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल लागू, 11 शहरों के लिए 30 उड़ानों को DGCA की मंजूरी

देहरादून एयरपोर्ट के लिए नया विंटर शेड्यूल जारी कर दिया गया है. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा मंजूर किए गए इस शेड्यूल के तहत विभिन्न विमानन कंपनियों को 11 शहरों के लिए कुल 30 उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी गई है. यह शेड्यूल 26 अक्तूबर 2025 से 28 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा. इसके बाद समर शेड्यूल लागू किया जाएगा.

नए शेड्यूल में इंडिगो एयरलाइंस को सबसे ज्यादा उड़ानों की मंजूरी मिली है. इंडिगो की विभिन्न रूटों पर कुल 18 उड़ानें स्वीकृत हुई हैं. इसके अलावा एयर इंडिया की नौ, एयरलायंस एयर की दो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को अनुमति दी गई है. इस बार भी इंडिगो दून एयरपोर्ट से सर्वाधिक उड़ानें संचालित करने वाली विमानन कंपनी बनी हुई है.

हालांकि इस विंटर शेड्यूल में किसी नए शहर को शामिल नहीं किया गया है. देहरादून एयरपोर्ट से पहले से जुड़े 11 शहरों के लिए ही उड़ानें जारी रहेंगी. इसके साथ ही इस बार कोई नई एयरलाइन भी संचालन के लिए नहीं आई है. कुल 30 में से चार उड़ानें फिलहाल संचालन में नहीं हैं, जबकि बाकी उड़ानें वर्तमान समर शेड्यूल के अनुरूप संचालित की जा रही हैं. सर्दियों में सभी उड़ानें बदले हुए समयानुसार ही चलेंगी.

पिछले वर्ष के विंटर शेड्यूल में कुल 33 उड़ानों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें फ्लाई बिग की पिथौरागढ़ उड़ान भी शामिल थी. हालांकि वर्तमान में फ्लाई बिग की उड़ानें बंद हैं. पिछले साल अयोध्या और अमृतसर को भी दून एयरपोर्ट के शेड्यूल में शामिल किया गया था, लेकिन इस बार इन शहरों के साथ कोई नया रूट नहीं जोड़ा गया है.

एयरपोर्ट प्रबंधन को उम्मीद है कि आगामी समर शेड्यूल में कुछ नए शहरों के लिए उड़ानें जोड़ी जा सकती हैं, जिससे प्रदेश के हवाई संपर्क को और विस्तार मिलेगा.