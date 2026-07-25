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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजेल भेजे गए युवक की दून अस्पताल में रहस्यमयी मौत! परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप

जेल भेजे गए युवक की दून अस्पताल में रहस्यमयी मौत! परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप

Dehradoon News In Hindi: देहरादून में स्मैक के झूठे केस में गिरफ्तार दिलदार की दून अस्पताल में मौत हो गई. परिजनों ने पुलिस पर फंसाने और लापरवाही का आरोप लगाया है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 25 Jul 2026 01:26 PM (IST)
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देहरादून में स्मैक पेडलर के नाम पर गिरफ्तार किए गए युवक दिलदार की दून अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. अस्पताल प्रशासन ने मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया है, लेकिन मृतक के परिजनों ने विकासनगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

परिजनों का कहना है कि दिलदार के पास से बरामद बताई गई 8.8 ग्राम स्मैक से उसका कोई लेना-देना नहीं था. उसे झूठे मामले में फंसाया गया. न गिरफ्तारी की सूचना दी गई, न ही इलाज के दौरान सही जानकारी उपलब्ध कराई गई. पिता ने दावा किया कि जेल में मिलने पर बेटे ने बताया था, “मेरे पास कोई नशा नहीं था, मुझे फंसाया गया है.”

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11 जुलाई को हुई थी गिरफ्तारी  

विकासनगर पुलिस ने 11 जुलाई को दिलदार को गिरफ्तार किया था. पुलिस के अनुसार उसके पास से 8.8 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी. 12 जुलाई को उसे न्यायिक हिरासत में सुद्धोवाला जेल भेज दिया गया. परिजनों का आरोप है कि गिरफ्तारी की सूचना उन्हें समय पर नहीं दी गई. जब वे थाने पहुंचे तो मिलने भी नहीं दिया गया.

गिरफ्तारी के दो दिन बाद बिगड़ी तबीयत  

14 जुलाई को दिलदार की तबीयत अचानक बिगड़ गई. उसे पहले कोरोनेशन अस्पताल ले जाया गया, फिर 16 जुलाई को दून अस्पताल रेफर कर दिया गया. 16 से 22 जुलाई तक हालत गंभीर रही. 23 जुलाई को रात करीब 1:40 बजे उसकी मौत हो गई. मृतक की मां से उसने इशारों में आखिरी बात की.

पोस्टमार्टम में भी लापरवाही का आरोप  

परिजनों ने पोस्टमार्टम में देरी का भी आरोप लगाया. मौत रात 1:40 बजे हुई, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक परिजन मोर्चरी के बाहर शव का इंतजार करते रहे. उन्होंने पुलिस और अस्पताल प्रशासन दोनों पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

अस्पताल का बयान  

दून अस्पताल के सीएमएस डॉ. आर.एस. बिष्ट ने बताया कि दिलदार को लंबे समय से अनियंत्रित थायरॉइड की बीमारी थी. इससे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया और कार्डियक फाइब्रिलेशन हुआ, जिसके चलते कार्डियक फेलियर से मौत हुई.

परिजनों की मांग  

परिवार अब पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है. इस मामले ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आगे क्या होता है, यह देखना होगा.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 25 Jul 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
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