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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड10वें दीपोत्सव में लाखों दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, स्वदेशी ड्रोन से होगा भव्य शो

10वें दीपोत्सव में लाखों दीपों से जगमगाएगी अयोध्या, स्वदेशी ड्रोन से होगा भव्य शो

राम नगरी अयोध्या में दसवें दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई है. सीएम योगी ने इसे लेकर समीक्षा बैठक की और प्रशासन को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए. इस बार भी अयोध्या में लाखों दिए जलाएं जाएंगे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 24 Oct 2026 10:30 AM (IST)
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राम नगरी अयोध्या में 10वें दीपोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं. इस बार अयोध्या में सरयू के किनारे 33 लाख दीपक जलाएं जाएंगे, जिसमें देश विदेश से आए कलाकार अपनी ख़ास प्रस्तुतियां देंगे. यही नहीं इस अवसर पर 2,100 स्वदेशी ड्रोन कि ज़रिए भव्य शो आयोजित किया जाएगा और सरयू की आरती इस पूरे कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहेगी. सीएम योगी ने इस संबंध में प्रशासन को सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में आयोजित होने वाला 10वां दीपोत्सव भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और जनआस्था का भव्य उत्सव होगा. पीएम मोदी के मार्गदर्शन में साल 2017 में दीपोत्सव की यात्रा शुरू हुई थी जो आज वैश्विक पहचान प्राप्त कर चुकी है. इस साल दीपोत्सव के एक दशक पूर्ण होने पर राम की पैड़ी सहित संपूर्ण अवधपुरी में हर साल की तरह लाखों दिए जलाए जाएंगे. 

अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी की तेज

सीएम योगी ने आगामी 7 नवंबर को आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि आयोजन की धार्मिक गरिमा, सांस्कृतिक परंपरा और भव्यता के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. श्रद्धालुओं एवं अतिथियों की सुविधा, सुरक्षा, सुगम आवागमन, प्रकाश, स्वच्छता और मार्गदर्शन की समुचित व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए. 

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मुख्यमंत्री को तैयारियों से अवगत कराते हुए अपर मुख्य सचिव, पर्यटन एवं संस्कृति ने बताया कि दीपोत्सव का आयोजन तीन प्रमुख चरणों में संपन्न होगा. प्रथम चरण में साकेत महाविद्यालय से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रामायण के प्रसंगों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रभु श्रीराम के जीवन आदर्शों को दर्शाया जाएगा. द्वितीय चरण में रामकथा पार्क में प्रभु श्रीराम और माता सीता के स्वरूपों का प्रतीकात्मक आगमन, भरत मिलाप और श्रीराम के राज्याभिषेक से जुड़े कार्यक्रम होंगे.

राम की पैड़ी पर होगा भव्य आयोजन

तृतीय चरण में सरयू आरती, दीप प्रज्ज्वलन, राम की पैड़ी पर 200 कलाकारों की प्रस्तुतियां, 2,100 ड्रोनों का आकाश में रामायण आधारित शो, लेजर प्रस्तुति, गोंडा पुल के समीप हरित आतिशबाजी और अंतर्राष्ट्रीय रामलीलाओं का मंचन होगा. लगभग 35 हजार स्वयंसेवक सहभागी होंगे. इस उत्सव को डिजिटल माध्यमों से 5 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.  

इस आयोजन में उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, बिहार, केरल, गोवा और तेलंगाना के लगभग 1,000 कलाकार लोककलाओं और नृत्य परंपराओं की प्रस्तुतियां देंगे. इसके साथ ही 12 देशों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों की सहभागिता प्रस्तावित है. भारत में तैनात विदेशी राजदूतों और विदेशों में तैनात भारतीय राजनयिकों को भी आमंत्रित किया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत दिनों अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्विकास कराया जाए. उन्होंने दुकानों के व्यवस्थित पुनर्वास, नालों के सुदृढ़ीकरण और तुलसी चबूतरे के विकास कार्य त्वरित गति से पूरे करने के निर्देश दिए. 

Published at : 24 Oct 2026 10:30 AM (IST)
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