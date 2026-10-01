Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदहेज में 50,000 रुपये नहीं लाने पर बहू को शौचालय जाने से रोका, पति इम्तियाज भी...

दहेज में 50,000 रुपये नहीं लाने पर बहू को शौचालय जाने से रोका, पति इम्तियाज भी...

जब शबनम ने ससुराल वालों से दरवाजा खोलने को कहा और खुद खोलने की कोशिश की, तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 01 Oct 2026 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

भदोही की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के रूप में 50 हजार रुपये और नहीं लाने पर घर के शौचालय को बंद करके उसे इसका इस्तेमाल करने से रोक दिया है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने कहा कि रोशन तारा इलाके की निवासी शबनम की शिकायत के आधार पर बुधवार को सिटी कोतवाली थाने में उसके ससुर बुनियाद, देवर इलियास और नन्हकू, तथा दो ननदों (सना और रेहाना) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती के दृष्टिबाधित मूर्तिकार की अनोखी कहानी, मन की आंखों से बनाते हैं मूर्तियां
बस्ती के दृष्टिबाधित मूर्तिकार की अनोखी कहानी, मन की आंखों से बनाते हैं मूर्तियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस पर आमने सामने योगी-अखिलेश, सीएम बोले- पहले लगता था कर्फ्यू
UP पुलिस पर आमने सामने योगी-अखिलेश, सीएम बोले- पहले लगता था कर्फ्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में मंदिर के दो साधुओं की हत्या, ज्वलनशील पदार्थ से जलाया शव
शाहजहांपुर में मंदिर के दो साधुओं की हत्या, ज्वलनशील पदार्थ से जलाया शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
13 जिलों से 1500 किलोमीटर का सफर, अब लखनऊ पहुंची ‘ जेन-जी कनेक्ट’ यात्रा
13 जिलों से 1500 किलोमीटर का सफर, अब लखनऊ पहुंची ‘जेन-जी कनेक्ट’ यात्रा

त्यागी ने कहा,“महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने सितंबर के पहले सप्ताह में उसके पिता से 50,000 रुपये की मांग की थी, जिसे देने से उन्होंने मना कर दिया था.'

शिकायत के अनुसार, 27 सितंबर की सुबह लगभग 20 वर्षीय शबनम जब शौचालय इस्तेमाल करने गई, तो उसने पाया कि उसका दरवाजा बंद था.

जब उसने ससुराल वालों से दरवाजा खोलने को कहा और खुद खोलने की कोशिश की, तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की.

अखिलेश यादव नहीं बनना चाहते प्रधानमंत्री, इशारों में राहुल का किया समर्थन!

पीड़िता ने शिकायत में कहा कि ससुराल वालों ने उससे कहा कि पिता से 50,000 रुपये मांगकर लाने के बाद ही उसे टॉयलेट का इस्तेमाल करने दिया जाएगा.

शबनम को पड़ोसी के घर जाना पड़ा

पुलिस ने कहा, 'शबनम ने हमें बताया कि जब उसने बंद शौचालय खोलने की कोशिश की, तो ससुर समेत अन्य ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसको लात-घूंसे से मारा.' आरोप है कि उसे शौचालय इस्तेमाल करने के लिए पड़ोसी के घर जाना पड़ा.

उसकी शिकायत के अनुसार, जब परिवार के दूसरे सदस्यों को शौचालय की जरूरत होती थी तो उसे खोल दिया जाता था और बाद में फिर से बंद कर दिया जाता था.

त्यागी ने बताया कि शबनम के पति इम्तियाज भी शौचालय नहीं खुलवा पाए क्योंकि उन्हें कथित तौर पर अपने पिता और बड़े भाइयों से डर लगता था. पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

त्यागी ने कहा कि सिटी कोतवाली के निरीक्षक को इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

Published at : 01 Oct 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
Dowry UP NEWS Bhadohi News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती के दृष्टिबाधित मूर्तिकार की अनोखी कहानी, मन की आंखों से बनाते हैं मूर्तियां
बस्ती के दृष्टिबाधित मूर्तिकार की अनोखी कहानी, मन की आंखों से बनाते हैं मूर्तियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP पुलिस पर आमने सामने योगी-अखिलेश, सीएम बोले- पहले लगता था कर्फ्यू
UP पुलिस पर आमने सामने योगी-अखिलेश, सीएम बोले- पहले लगता था कर्फ्यू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शाहजहांपुर में मंदिर के दो साधुओं की हत्या, ज्वलनशील पदार्थ से जलाया शव
शाहजहांपुर में मंदिर के दो साधुओं की हत्या, ज्वलनशील पदार्थ से जलाया शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
13 जिलों से 1500 किलोमीटर का सफर, अब लखनऊ पहुंची ‘ जेन-जी कनेक्ट’ यात्रा
13 जिलों से 1500 किलोमीटर का सफर, अब लखनऊ पहुंची ‘जेन-जी कनेक्ट’ यात्रा
Advertisement

वीडियोज

पति के टुकड़े-टुकड़े...अब रोएगी मुस्कान!
चाकूबाजी या हाइजैक, फ्लाइट में क्या हुआ?
Diwali 2026 से पहले महंगाई का झटका! AC-TV से लेकर खाने-पीने की चीजें होंगी महंगी?
बढ़ रहा सियासी क्लेश..ज्ञानेश देंगे इस्तीफा? विश्लेषका का विश्लेषण
Jammu Kashmir में सुरक्षाबलों ने लश्कर आतंकी Hashim Musa को मार गिराया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
'एक कचौड़ी, दो समोसा...', हिमंत बिस्वा सरमा को भाया इंस्टा ट्रेंड, क्या दिया मैसेज
पंजाब
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
पंजाब कांग्रेस चीफ से इस्तीफा पेश कर राजा वडिंग ने बदला अपना X Bio, अब क्या लिखा?
क्रिकेट
गोल्ड मेडल के लिए भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें कब-कहां देखें एशियन गेम्स फाइनल लाइव
गोल्ड मेडल के लिए भारत-पाकिस्तान की टक्कर, जानें कब-कहां देखें एशियन गेम्स फाइनल लाइव
टेलीविजन
'स्टारडम मिलता है तो प्रोड्यूसर को तंग करते हैं', टीवी इंडस्ट्री के वर्क कल्चर को लेकर रुपाली गांगुली ने कहा ये
'स्टारडम मिलता है तो प्रोड्यूसर को तंग करते हैं', टीवी इंडस्ट्री के वर्क कल्चर को लेकर रुपाली गांगुली ने कहा ये
विश्व
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
'प्लंबर, डेंटिस्ट, बिजनेसमैन...', फ्लाई दुबई कांड के 5 रियल हीरो, जिन्होंने प्लेन क्रैश से बचाया
इंडिया
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
अभिजीत दीपके अकेले ही करा लेंगे ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा? सोनम वांगचुक ने दे दिया जवाब
बिहार
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
बिहार की पहली महिला जो संभालेंगी विदेशी जहाज, कौन हैं कैप्टन रितु?
Home Tips
Wall Plaster: बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
बिना प्लास्टर तोड़े दीवार पर लगाएं कील, बड़े काम आएगा ये 1 हैक
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget