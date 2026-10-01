दहेज में 50,000 रुपये नहीं लाने पर बहू को शौचालय जाने से रोका, पति इम्तियाज भी...

भदोही की एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के रूप में 50 हजार रुपये और नहीं लाने पर घर के शौचालय को बंद करके उसे इसका इस्तेमाल करने से रोक दिया है. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने कहा कि रोशन तारा इलाके की निवासी शबनम की शिकायत के आधार पर बुधवार को सिटी कोतवाली थाने में उसके ससुर बुनियाद, देवर इलियास और नन्हकू, तथा दो ननदों (सना और रेहाना) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.

त्यागी ने कहा,“महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने सितंबर के पहले सप्ताह में उसके पिता से 50,000 रुपये की मांग की थी, जिसे देने से उन्होंने मना कर दिया था.'

शिकायत के अनुसार, 27 सितंबर की सुबह लगभग 20 वर्षीय शबनम जब शौचालय इस्तेमाल करने गई, तो उसने पाया कि उसका दरवाजा बंद था.

जब उसने ससुराल वालों से दरवाजा खोलने को कहा और खुद खोलने की कोशिश की, तो उन्होंने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की.

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पीड़िता ने शिकायत में कहा कि ससुराल वालों ने उससे कहा कि पिता से 50,000 रुपये मांगकर लाने के बाद ही उसे टॉयलेट का इस्तेमाल करने दिया जाएगा.

शबनम को पड़ोसी के घर जाना पड़ा

पुलिस ने कहा, 'शबनम ने हमें बताया कि जब उसने बंद शौचालय खोलने की कोशिश की, तो ससुर समेत अन्य ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसको लात-घूंसे से मारा.' आरोप है कि उसे शौचालय इस्तेमाल करने के लिए पड़ोसी के घर जाना पड़ा.

उसकी शिकायत के अनुसार, जब परिवार के दूसरे सदस्यों को शौचालय की जरूरत होती थी तो उसे खोल दिया जाता था और बाद में फिर से बंद कर दिया जाता था.

त्यागी ने बताया कि शबनम के पति इम्तियाज भी शौचालय नहीं खुलवा पाए क्योंकि उन्हें कथित तौर पर अपने पिता और बड़े भाइयों से डर लगता था. पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

त्यागी ने कहा कि सिटी कोतवाली के निरीक्षक को इस मामले में जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.