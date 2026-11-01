ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदलेर मेहंदी विवाद: मंत्री सुबोध उनियाल फिर बोले, 'इस्तीफा दे दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा'

दलेर मेहंदी विवाद: मंत्री सुबोध उनियाल फिर बोले, 'इस्तीफा दे दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा'

दलेर मेहंदी को लेकर दिए गए बयान के बाद विपक्ष लगातार उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल के इस्तीफे की मांग कर रहा है. अब एक फिर उनियाल ने कह दिया कि वो अपने स्टैंड पर कायम हैं और माफी नहीं मांगेंगे.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 01 Nov 2026 10:22 PM (IST)
Preferred Sources

दलेर मेहंदी विवाद को लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल अपने बयान पर कायम हैं. उन्होंने एक बार फिर दो टूक कहा है कि वो अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं करेंगे. उन्होंने माफी मांगने से साफ तौर से इनकार कर दिया है. मंत्री ने ये भी कहा कि माफी मांगने के बजाय इस्तीफा देना पसंद करेंगे.

उत्तराखंड सरकार में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, ''मांफी मांगने का सवाल ही नहीं है. अगर आलाकमान भी मुझे माफी मांगने के लिए बोलेंगे, तब भी मैं इस्तीफा देना पसंद करूंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगा. जीवन में सबसे जरूरी सेल्फ रिस्पेक्ट है.''

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी बोले- '2017 से पहले तुष्टीकरण का तेजाबी दंश सहने को विवश थी अयोध्या'
सीएम योगी बोले- '2017 से पहले तुष्टीकरण का तेजाबी दंश सहने को विवश थी अयोध्या'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनता दर्शन में आई महिला को CM योगी ने पति के इलाज का दिया भरोसा, कहा- घबराइए मत
जनता दर्शन में आई महिला को CM योगी ने पति के इलाज का दिया भरोसा, कहा- घबराइए मत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
'कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जालौन में अधिवक्ता की अपहरण के बाद हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार
जालौन में अधिवक्ता की अपहरण के बाद हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार

विपक्ष लगातार मांग रहा उनियाल का इस्तीफा

बता दें कि हाल ही में एक कार्यक्रम में दलेर मेहंदी को लेकर दिए गए बयान के बाद सुबोध उनियाल सुर्खियों में हैं. विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन उनियाल ने साफ कर दिया है कि वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे.

सुबोध उनियाल ने पहले भी माफी का किया था खंडन

इससे पहले 27 अक्टूबर को भी दलेर मेहंदी से माफी मांगने की खबरों का उन्होंने खंडन किया था. माफी के सवाल पर सुबोध उनियाल ने कहा था कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है जो माफी मांगूंगा. इस दौरान उत्तराखंड के मंत्री ने ये भी कहा कि अगर दलेर मेहंदी की तबीयत बिगड़ी हुई थी तो उन्हें कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए था. अगर वो आ भी गए तो उन्हें अपनी खराब तबीयत के बारे में पहले ही आयोजकों और दर्शकों को बता देना चाहिए था.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. राज्य के मंत्री सुबोध उनियाल ने दलेर मेहंदी के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि दलजीत मेहंदी स्टेज पर नशे में थे, वो लिप-सिंक कर रहे थे और ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे. इसके बाद मीका सिंह ने अपने भाई दलेर मेहंदी का बचाव करते हुए सुबोध उनियाल से माफी की मांग की थी.

'आजम खान की गिरफ्तारी एक साजिश', आचार्य प्रमोद कृष्णम का चौंकाने वाला दावा

Input By : Amit Godiyal

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 10:08 PM (IST)
Tags :
Daler Mehndi Uttrakhand News Subodh Uniyal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी बोले- '2017 से पहले तुष्टीकरण का तेजाबी दंश सहने को विवश थी अयोध्या'
सीएम योगी बोले- '2017 से पहले तुष्टीकरण का तेजाबी दंश सहने को विवश थी अयोध्या'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जनता दर्शन में आई महिला को CM योगी ने पति के इलाज का दिया भरोसा, कहा- घबराइए मत
जनता दर्शन में आई महिला को CM योगी ने पति के इलाज का दिया भरोसा, कहा- घबराइए मत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
'कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती', CM योगी का सपा पर बड़ा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जालौन में अधिवक्ता की अपहरण के बाद हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार
जालौन में अधिवक्ता की अपहरण के बाद हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
रामलीला मैदान में रैली के बाद क्या है विपक्ष का प्लान? मिले संकेत
रामलीला मैदान में रैली के बाद क्या है विपक्ष का प्लान? मिले संकेत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दलेर मेहंदी विवाद: मंत्री सुबोध उनियाल फिर बोले, 'इस्तीफा दे दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा'
दलेर मेहंदी विवाद: मंत्री सुबोध उनियाल फिर बोले, 'इस्तीफा दे दूंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा'
इंडिया
1984 के सिख नरसंहार पर शशि थरूर का बयान, 'गहरा अफसोस है लेकिन अब...'
1984 के सिख नरसंहार पर शशि थरूर का बयान, 'गहरा अफसोस है लेकिन अब...'
क्रिकेट
'शिकारी बनें, शिकार नहीं', भारत के खिलाफ 341 रन बनाने के बाद ग्लेन फिलिप्स का बयान वायरल
'शिकारी बनें, शिकार नहीं', भारत के खिलाफ 341 रन बनाने के बाद ग्लेन फिलिप्स का बयान वायरल
बॉलीवुड
'रामायणम्' की कमाई 37 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ओपनर
'रामायणम्' की कमाई 37 करोड़ के पार, बनी रणबीर कपूर की दूसरी हाईएस्ट ओपनर
ट्रेंडिंग
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
ट्राइसाइकिल के लिए पति को पीठ पर टांग कलेक्टोरेट पहुंची महिला, वीडियो वायरल
इंडिया
क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा
क्या बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी के बीच होगा गठबंधन? CPM ने कर दिया खुलासा
ऑटो
कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, समझें दोनों का मैकेनिज्म
कैसे काम करता है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, समझें दोनों का मैकेनिज्म
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget