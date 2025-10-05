उत्तराखंड में प्रतिबंधित कफ सिरप पर कार्रवाई तेज, दवाई की दुकीनों पर की जा रही छापेमारी

देशभर में प्रबंधित कफ सिरप को लेकर उत्तराखंड में भी तमाम मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा छापेमारी की गई है. उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सभी डॉक्टरों को इस बारे में बताया है और उनसे अपील की है कि बच्चों के लिए इस प्रतिबंधित कफ सिरप को न लिखें.

बता दें कि बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को देखते हुए प्रदेश भर में शनिवार को प्रतिबंधित कफ सिरप और दवाइयों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त टीमों ने प्रदेश भर के मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की.

कफ सिरप पर प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई

वही, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं. इसके बाद प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई. यह अभियान हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में खांसी की दवा के सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद शुरू किया गया है. उत्तराखंड सरकार ने इसे लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए तत्परता से कार्यवाही प्रदेश भर में प्रारंभ की है.

वहीं, उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर. राजेश कुमार ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि केंद्र की एडवाइजरी को प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. उन्होंने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और जन स्वास्थ्य से बड़ा कोई भी विषय नहीं हो सकता.

औषधि निरीक्षक कफ सिरफ के नमूने करें एकत्र

उन्होंने कहा कि, इसको लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि औषधि निरीक्षक चरणबद्ध तरीके से कफ सिरप के नमूने एकत्र करें, उनकी गुणवत्ता की प्रयोगशाला में जांच कराएं ताकि किसी भी दोषपूर्ण या हानिकारक दवा को बाजार से तत्काल हटाया जा सके. उन्होंने सभी डॉक्टरों से अपील की है कि वे बच्चों के लिए प्रतिबंधित कफ सिरप न लिखें. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

बता दें कि केंद्र सरकार की एडवाइजरी के मुताबिक, दो वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा नहीं दी जानी चाहिए. 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में इन दवाओं का सामान्य उपयोग अनुशंसित नहीं है. केवल विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह, सही खुराक और न्यूनतम अवधि के लिए ही इनका उपयोग किया जा सकता है.

सरकार ने विशेष रूप से डेक्ट्रोमेथोर्फन युक्त सीरप और क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड संयोजन वाली दवाओं को चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित किया है.