हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड50 लाख का इंश्योरेंस बना मर्डर की वजह! कांस्टेबल सरोज की हत्या के आरोपी पति ने किया सरेंडर

50 लाख का इंश्योरेंस बना मर्डर की वजह! कांस्टेबल सरोज की हत्या के आरोपी पति ने किया सरेंडर

UP News: पीड़िता के पिता हरीलाल यादव ने गंभीर आरोप लगाया कि दामाद अष्टभुज का खलीलाबाद पोस्टिंग के दौरान एक महिला कांस्टेबल से अवैध संबंध था. बेटी द्वारा विरोध करने पर वह उसे मारता-पीटता था.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 08 Dec 2025 03:10 PM (IST)
गोरखपुर सीआईडी में तैनात महिला हेड कॉन्स्टेबल सरोज यादव की संदिग्ध मौत के मामले में बड़ा मोड़ आ गया है. पत्नी की हत्या के आरोपी यूपी पुलिस के सिपाही अष्टभुज कुमार यादव ने वारदात के लगभग तीन महीने बाद शनिवार को अदालत में सरेंडर कर दिया. घटना के बाद से वह लगातार फरार चल रहा था और शाहपुर पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही थी.

27 फरवरी की रात हुई मौत को शुरू में सामान्य बताया गया था. पोस्टमार्टम में कारण स्पष्ट न मिलने पर विसरा जांच कराई गई. अगस्त में आई फॉरेंसिक रिपोर्ट में एल्युमीनियम फॉस्फाइड जहर मिलने की पुष्टि हुई. रिपोर्ट के आधार पर शाहपुर पुलिस ने सितंबर माह में सरोज के पिता हरीलाल यादव की तहरीर पर अष्टभुज, उसकी मां और पिता के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था.

हरीलाल यादव, जो सरकारी विभाग से रिटायर हैं, ने गंभीर आरोप लगाया कि दामाद अष्टभुज का खलीलाबाद पोस्टिंग के दौरान एक महिला कांस्टेबल से अवैध संबंध था. बेटी द्वारा विरोध करने पर वह उसे मारता-पीटता था. पिता के अनुसार संबंध जारी रखने, आर्थिक लाभ पाने और इंश्योरेंस रकम हड़पने के लिए साजिशन जहर देकर हत्या की गई.

11 दिसंबर 2013 को हुई थी सरोज और अष्टभुज की शादी

पीड़ित परिवार ने बताया कि शादी के बाद सरोज के नाम 50 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, 41 लाख का संयुक्त लोन और एक अन्य बैंक से 20 लाख का कर्ज लिया गया था. आरोप है कि सरोज की मौत के बाद अष्टभुज ने इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी प्रयास किए. सरोज और अष्टभुज की शादी 11 दिसंबर 2013 को हुई थी. दोनों के दो बच्चे अनमोल (9) और अक्षरा (6) हैं.

माता-पिता के साथ मिलकर सरोज को जहर देने का आरोप

परिजनों का दावा है कि 27 फरवरी की रात दामाद ने अपने माता-पिता के साथ मिलकर सरोज को जहर दिया और 28 फरवरी की रात 1:36 बजे फोन कर कहा गया कि सरोज की तबीयत खराब है. परिवार के अनुसार उन्हें गुमराह किया गया. विसरा रिपोर्ट में जहर की पुष्टि के बाद मामले में हत्या की धारा बढ़ाई गई.

आरोपी अष्टभुज ने अदालत में किया सरेंडर

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपी अष्टभुज ने अदालत में सरेंडर किया है. पुलिस अब उसकी रिमांड लेकर पूछताछ की तैयारी में जुट गई है. मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस आगे की कार्रवाई में तेज़ी दिखा रही है.  

 

Published at : 08 Dec 2025 03:10 PM (IST)
Embed widget